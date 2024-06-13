新界上車盤頻見紅

好運中心輸128萬 新港城4年貶19% 新界上車盤向來以用家主導，惟樓價每況愈下，都要「忍痛」蝕讓。沙田好運中心河景兩房戶，原業主高位購入，最新劈價至555萬元沽，約6年帳面勁蝕128萬元。另外，馬鞍山指標屋苑新港城三房單位，樓價約4年亦貶值約19%。

沙田市中心二手屋苑一直為細價樓集中地。中原敖國偉表示，上述好運中心桂林閣中層G室，實用面積約427方呎，有裝修，叫價580萬元已屬「蝕本價」，再減25萬元獲上車客購入，呎價約12,998元。據了解，原業主於2018年5月以683萬元買入，屬同類型單位高位，單位期內貶值約18.7%。

鐵路站上蓋屋苑都不再保值。世紀21奇豐趙詠欣指，新港城J座中層4室，實用面積約519方呎，可望海景，放盤長達一年，終累減52萬元，以678萬元易手，呎價約13,064元。原業主持貨約4年，帳面虧蝕160萬元離場。

愛琴海岸4年蒸發21% 中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊I的3B座高層D室，實用面積約327方呎，一房間隔，議價後以733萬元售出，較2021年購入價帳面低近10%，呎價約22,416元。

新界西北二手屋苑跌價情況更嚴峻。世紀21天生置業何子邦表示，屯門愛琴海岸5座中層F室，實用面積約742方呎，市場放盤近一年，累積減價160萬元後，剛以650萬元成交，呎價約8,760元。物業樓價近4年間帳面蒸發約21%。

內地家長購翠麗花園 至於資助房屋都爆蝕讓潮。利嘉閣周雪雯指，上水居屋翠麗花園5座低層L室，實用面積約427方呎，內地客為方便子女上學，睇樓後於已補價自由市場以313萬元承接，呎價約7,330元，單位約6年間帳面大幅貶值約25.5%，原業主帳蝕逾百萬元。

美聯陳偉健表示，葵涌夾屋浩景臺6座低層C室套三房戶，實用面積約582方呎，套三房間隔，去年底於自由市場叫價650萬元，劈價125萬元後，獲上車客以525萬元購入，呎價約9,021元。原業主2015年5月以527萬元購入，持貨約9年仍帳蝕兩萬元。

近日連入場門檻較低的上車盤被蝕讓拋售，有代理行看淡後市。萊坊高級董事王兆麒稱，儘管政府取消辣招，但在高息口、購買力不足及大量貨尾囤積下，樓市復甦速度緩慢，今年私宅樓價料跌最多約5%。

近日新界上車盤成交個案