簡訊一覽
●醫思健康(02138)出售婦產科業務，以8,024.9萬元將經營「卓越醫務中心」的卓然醫務中心有限公司之51%股權悉售予一名醫生。公司4年前從該醫生收購上述股份，但礙於本港出生率和生育率下降，卓然醫務在符合最初財務預期面臨挑戰，遂以較當初收購價低5%的作價把股份退回對方。
●華潤置地(01109)公布，5月總合約銷售金額按年跌33.9%至207億元（人民幣‧下同），首5個月累跌35.3%至927億元；5月及首5個月的租金收入分別按年升15.1%及16.5%，至23.8億元及117.7億元。
●中煤能源(01898)宣派每股0.113元人民幣（含稅）的特別股息，預期8月26日或前後派付。
●北京首都國際機場(00694)公布，今年首5個月首都機場累計飛機起降約17.63萬架次，按年增長22.7%；旅客吞吐量為2,722萬人次，增長46.1%；貨郵吞吐量約58.33萬噸，按年增長55.6%。
●美圖公司(01357)在截至本周二，全球VIP會員數目為1,063萬，創歷史新高。公司於廈門舉辦活動，推出專業級人工智能（AI）批量修圖軟件、AI設計工具、AI短片創作工具等6項新品，覆蓋商業攝影、電商設計、設計服務、遊戲營銷和視訊生成等領域。
●曾經掀起全球共享辦公室熱潮的WeWork宣布已擺脫破產困境，完成全球營運和財務重組，並任命房地產公司戴德梁行高層John Santora為新任行政總裁（CEO）和董事，自6月12日起生效。
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