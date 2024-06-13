知乎首季虧損減至1.6億 收入跌

單計今年首季，總收入約9.6億元，毛利錄5.43億元，分別按季挫15.58%及19.25%。經營虧損擴大26.15%，至2.24億元；每股虧損更擴至0.59元，低於去年第四季的0.39元水平。以非公認會計準則（non-GAAP）計，上季經調整淨虧損為1.35億元，遠差過去年第四季相關淨虧損的9,130.9萬元。

按年比較，總收入跌3.35%，因為知乎將提高利潤率作為戰略重心，所以毛利率由去年首季的51.5%提高至56.6%。首席財務官王晗表示，季內公司優化了成本結構，並提高商業化效率，毛利率連續6季取得按年增長。就營運開支而言，大幅削減社區相關的新用戶獲取成本，並在多條業務線上維持較高的投資回報，同時在人工智能（AI）方面進行審慎的投入。

平均月活躍用戶8900萬 董事長兼行政總裁周源則指，通過提升運營效率等，在實現盈虧平衡目標方面取得實質性進展，且核心用戶的活躍度、留存率以及日活躍用戶訪問時長大幅增加。今年首季平均月活躍用戶（MAUs）達8,900萬人；平均月訂閱會員約1,480萬人。