英經濟按月零增長 製造建築零售齊縮

英國今年首季雖然走出經濟衰退，但4月國內生產總值（GDP）卻按月零增長。英國國家統計局公布，4月GDP按月變幅為零，比3月升0.4%有所放緩；按年則升0.6%，雖然符合市場預期，但較3月少升0.1個百分點。分析員指出，4月英國經濟低增長，主要因為當月下雨日子較多，影響民眾出門消費和建築工人開工所致。

專家料夏季GDP反彈 製造業產出和建築活動在4月雙雙按月收縮1.4%，零售縮2%。可以說，4月英國經濟主要靠服務業支撐，在當月升2%，這主要得益於資訊和通訊服務升2.3%，專業、科技服務增1.2%，創意、藝術和娛樂活動更增長2.6%。

下月4日英國將迎來大選，工會聯盟總幹事Paul Nowak直言經濟停滯不前，對家庭收入造成長期損害。不過，顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟學家Paul Dales表示，儘管4月陷入停滯，但英國經濟可能在夏季再次恢復增長，主因是兩大阻力——利率和通脹對經濟增長的拖累將會漸漸消退，無論下月甚麼政黨上台，都會享受到一些經濟順風。

貿赤收窄 鎊匯靠穩 另外，英國2至4月貿易赤字為101億英鎊（約1,005億港元），較今年首季收窄3億英鎊。英鎊匯價昨日曾升約0.94%至1.286美元，或每英鎊兌約10.04港元。