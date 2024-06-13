IEA估2030年油產過剩 油組轟擾亂供應

全球能源轉型乃是大勢所趨，但目前世界各地的石油公司仍在增加產能。國際能源機構（IEA）於最新的石油市場報告中警告，到2030年，全世界將會面臨難以置信的石油產能過剩，每日達840萬桶，最終會迎來低油價的時代。不過，一直以減產協議調控市場的石油輸出國組織（OPEC）卻公開駁斥。

「低油價時代將來臨」 IEA總幹事比羅爾（Fatih Birol）認為，隨着低油價時代來臨，石油行業閒置產能將會是新冠疫情以來前所未見。他表示︰「石油公司也許會希望確保其業務策略和計劃，為正在發生的環境變化做好準備。」根據該機構預測，到2030年，全球原油供應將會達到每日1.138億桶，高於每日1.054億桶的需求，造成供應過剩。

IEA亦質疑OPEC及其盟國（OPEC+）未來能否繼續主導石油供應，因為在聯盟以外的產油國，例如美國，正不斷擴大產能。由於大規模自願減產，今年OPEC+石油市場份額已降至48.5%，為2016年成立以來的最低水平。即使減產協議延續下去，從2025到2030年，原油供應將會逐漸超過需求。

根據其預測，到2030年，世界石油需求的大部分將來自印度和中國，這兩大國家仍然正在建造新的大型石化能源工廠，而印度的汽油使用量將因汽車數目而激增。IEA估計石油需求增長會逐步放緩，由2023至2030年期間的年均增幅僅為0.4%，其中，到2030年更會由升轉跌。

不過，OPEC卻有着截然相反的觀點，並稱IEA的預測「危險」，又指若石油公司因為IEA的預測而停止投資新項目，將會造成前所未有的能源供應混亂。IEA亦有在報告中「戴頭盔」，聲明其預測不一定準確，特別是對石油需求萎縮的預測可能會因事件的「相對較小的變化」而偏離軌道。例如，世界經濟每年額外增長0.3%，或者實際油價每年下降5美元，電動車推廣速度放緩15%，都足以使石油需求繼續增長。

瑞銀睇金價上2800關 相比起石油供過於求的前景，市場對黃金的未來走勢更為看好。瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves將今年底金價目標提高至每安士2,600美元，並預期金價將在未來兩年進一步上揚，有望突破2,800美元。她亦看好白銀的價格，預計升幅甚至可能會跑贏黃金。