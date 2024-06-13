Apple市值重奪第一

涉3.34萬億美元超微軟 股價早段升5% 蘋果公司（Apple Inc.）日前於年度開發者大會（WWDC）上發布了一系列人工智能（AI）相關的新功能後，市場初步反應良好，推動其股價於周二創下歷史新高，全日累升7.26%，報207.15美元；反超作為AI硬件股龍頭的英偉達（Nvidia），並且在周三早段擠下微軟，再次成為全球市值最大公司。分析亦估計，AI功能將有助於加快消費者的產品換機周期，利好未來銷售表現。

Apple股價周三早段曾升5.29%，報218.12美元，以此計算市值達3.34萬億美元。摩根士丹利分析師Erik Woodring認為，新的AI功能有助加快用戶升級設備，從而推動Apple股價表現。目前要使用Apple的新AI技術，需要配備A17 Pro晶片或者M系列晶片的設備，而根據他估計，現時只有5%的iPhone用戶、24%的iPad用戶符合晶片硬件要求。

換言之，兩者合計只有大約8%的用戶手頭設備能夠用上全新的Apple Intelligence功能，仍有15億部Apple手機或平板跟不上AI時代。

新AI功能勢帶動超級換機潮 他認為，新的AI功能有足夠吸引力去推動用戶買新機，故而將迎來一個持續多年的超級換機周期，尤其未來新AI功能會拓展到其他地區、支援更多語言。該行維持Apple「增持」評級，並且在樂觀情景下目標為270美元。

在市場一片歡呼聲中，深入研究Apple產業鏈多年、有「最強Apple分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤，看法始終較為保守。他提醒，用戶使用體驗最終是否如Apple宣傳般美好，仍需要進一步觀察，因為此前就有其他科技公司犯下錯誤，因為過度宣傳而碰壁。

不過，相比起微軟近期不斷力谷的AI個人電腦，他認同「Apple在銷售上具有明顯優勢」，因為消費者搞不清哪些Windows電腦能夠用上AI（用戶要自行判斷硬件效能是否能夠支援AI運算），但Apple卻更為直接地告訴消費者哪些機型支援Apple Intelligence。

郭明錤更關注整體產業鏈的趨勢，並指未來為了滿足AI運算需求，Apple的裝置接下來的新款要配備更大容量的動態記憶體（DRAM）；而其他Apple的競爭對手也會加速模仿與追趕，帶動電子設備端的AI相關產業快速成長。

甲骨文料全年收入雙位數增 此前股價一直落後的Apple靠着AI大翻身之際，有傳統科技軟件大廠亦靠着AI重獲市場青睞，甚至無視其剛交出的差劣季度業績。近年向雲端服務轉型的甲骨文（Oracle）公布了截至5月底止一季業績，期內收入按年僅升3.25%至142.87億美元，純利更按年倒退5.3%至31.43億美元。該公司預測本季收入增長介乎5至7%，全個財年增長有望達到雙位數，主要是AI需求帶挈。

甲骨文亦宣布，將建設一個大型數據中心，主要向微軟提供服務，利用甲骨文的雲服務架構增強Azure平台，為OpenAI日益龐大的負載提供更多的算力。甲骨文股價早段曾升12.89%。

Apple股價走勢