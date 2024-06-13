星展︰大灣區有望成資金池市場

星展銀行發表有關粵港澳大灣區展望的報告，提及大灣區市場龐大且產業尖端，並有政策支持，經濟前景正面，亦由於坐擁香港和深圳兩個國際及內地金融中心讓企業融資，大灣區有能力成為離岸及在岸的資金池市場。

首季外貿交易額深圳僅次滬 報告指，今年首季內地10大外貿交易金額最高的城市，3個來自大灣區，包括深圳、東莞及廣州，其中深圳只是僅次上海排名第2，按年升幅約三成，金額約一萬億元人民幣。期內升幅最勁的出口貨品是家具，升幅逾1.35倍；而最大貿易夥伴是東盟。星展分析指，相關增長表現由電子商務及人工智能（AI）發展蓬勃所推動。

被問到近月「理財通」南下資金按月增加，北水今年累計淨買入已超越去年全年規模，星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮估計，未來兩季南下資金仍會上升，箇中原因包括內地密集推出不少救市措施，有助股市氣氛；以價值投資角度來看，港股亦相對其他國際股市滯後，加上內地投資者因觀望內房企穩需時，未必即時將資金泊入內房，因而選擇境外股票及債券。

話雖如此，大灣區經濟亦正經歷不小的挑戰，廣州、深圳和本港樓價俱從高位錄得雙位數跌幅。星展銀行（香港）經濟研究部經濟學家謝家曦認為，隨着中央出手放寬多個一、二線城市首置按揭，政策力度對相關城市效用較大。

料港樓價今年上下波幅5% 港樓方面，他指，觀乎樓市在「撤辣」後開始獲內地投資者關注，惟礙於利率仍然偏高，供樓成本大過租金回報，所以估計今年餘下時間樓價會徘徊於現水平，全年計樓價上下浮動5%。另他提到，隨着賣地量減少，房屋供應未來數年有所下降，當市場消化目前房屋庫存，供需情況中期會見重新平衡。而港元最優惠利率（P）的去向，他料今年有下跌空間但幅度不會太大。