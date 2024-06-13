港投公司與思謀簽訂戰略合作

被形容為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司（又稱HKIC），昨日與「港產獨角獸」思謀集團簽訂戰略合作協議，成為HKIC的首個投資項目。被問到HKIC今次投資思謀的金額以至有否入股思謀，HKIC行政總裁陳家齊未有正面回應，僅稱與思謀屬戰略合作，強調對投資項目要求謹慎，亦與其他夥伴進入了深度磋商階段，預期很快會陸續公布好消息。

HKIC投資鎖定3個主題

她提及，HKIC有不同的賽道選擇，亦正由於不同行業賽道的回報要求各有不同，所以在投資工具、條款以至結構都會因時制宜，不會披露所有投資項目，但就會短期舉行不同主題活動分享工作進度，例如本月主題為AI大模型研發和應用，包括其與思謀集團有關工業GPT的合作，7月是生物科技的主題，8月聚焦新能源。