港投公司與思謀簽訂戰略合作
被形容為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司（又稱HKIC），昨日與「港產獨角獸」思謀集團簽訂戰略合作協議，成為HKIC的首個投資項目。被問到HKIC今次投資思謀的金額以至有否入股思謀，HKIC行政總裁陳家齊未有正面回應，僅稱與思謀屬戰略合作，強調對投資項目要求謹慎，亦與其他夥伴進入了深度磋商階段，預期很快會陸續公布好消息。
HKIC投資鎖定3個主題
她提及，HKIC有不同的賽道選擇，亦正由於不同行業賽道的回報要求各有不同，所以在投資工具、條款以至結構都會因時制宜，不會披露所有投資項目，但就會短期舉行不同主題活動分享工作進度，例如本月主題為AI大模型研發和應用，包括其與思謀集團有關工業GPT的合作，7月是生物科技的主題，8月聚焦新能源。
過去一段時間，HKIC做了很多反覆比較及研究，初步鎖定包括硬科技、生命技術及新能源技術3個主題，資金層面亦包括主權基金及世界各地長線投資者。
思謀視港為首選上市地
思謀集團創始人兼董事長賈佳亞稱，他們視香港交易所(00388)為首選上市地，公司一直都在準備上市事宜，認為公司應在成長期間就要完成上市，從而回報股東及投資者，惟上市時機仍要視乎整體金融環境而定，並強調要選取對公司發展及回報合適的時間進行，同時計劃未來3至5年在香港聘請數百名員工，投入資源提升香港算力水平。
思謀目前服務全球近300家大型客戶，包括蘋果公司（Apple Inc.）、蔡司（Carl Zeiss）、特斯拉（Tesla）、比亞迪(01211)等大客戶，涉及上下游產業鏈的客戶群布局。其中思謀在場展示的一項檢測工具，是為手機中框、耳機、攝像頭模組等進行360度圖像採集，快速捕捉產品表面細微瑕疵，在場職員指客戶包括歌爾股份、立訊精密等。
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