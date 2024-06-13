英之傑觀塘設電動車公共充電站
經營汽車代理銷售維修保養的英之傑香港，夥同永泰地產(00369)及施耐德電氣，在觀塘設置首個公共充電站。英之傑管理層表示，全港目前快速充電樁不足1,400支，但電動車逾9萬輛，並且新車銷售八成半為電動車，反映出供不應求情況嚴重，公司將積極擴展充電網絡。
支援所有車型 最平每度2.7元
該充電站裝設3台60kW快速充電器及4台7kW中速充電器，支援所有品牌的電動汽車車型。快充及中充每度電收費4元及2.7元，並在充完電後15分鐘額外收費，推動車主騰出充電車位供他人使用。
英之傑沒有透露安裝充電樁的數字目標和盈利模式，但大中華區市場推廣總監葉心明表示，擴展充電樁安裝的做法，主要是為了電動車車主提供更完善、更友好的電動車使用環境和體驗。
大中華區售後服務總監黃家倫謂，目前未有具體充電站網絡拓展目標，但團隊正與政府及香港4大油站之中的一至兩家研究增設快速充電樁。大中華區董事總經理劉啟成贊同政府的做法，推行油站轉型為快速充電站或油電站，有利商用電動車普及，並相信會較逐一開設充電站更有效率。
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