英之傑觀塘設電動車公共充電站

支援所有車型 最平每度2.7元 該充電站裝設3台60kW快速充電器及4台7kW中速充電器，支援所有品牌的電動汽車車型。快充及中充每度電收費4元及2.7元，並在充完電後15分鐘額外收費，推動車主騰出充電車位供他人使用。

英之傑沒有透露安裝充電樁的數字目標和盈利模式，但大中華區市場推廣總監葉心明表示，擴展充電樁安裝的做法，主要是為了電動車車主提供更完善、更友好的電動車使用環境和體驗。

大中華區售後服務總監黃家倫謂，目前未有具體充電站網絡拓展目標，但團隊正與政府及香港4大油站之中的一至兩家研究增設快速充電樁。大中華區董事總經理劉啟成贊同政府的做法，推行油站轉型為快速充電站或油電站，有利商用電動車普及，並相信會較逐一開設充電站更有效率。