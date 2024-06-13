台股首越兩萬二 年內累漲22%

人工智能（AI）熱潮使台灣股市屢創新高，台灣加權指數一度漲1.39%至22,094點，改寫新高；最終全日漲256點或1.18%，收報22,048點，首次收於22,000點上方，年內累漲22.97%。

台積電鴻海精密股價破頂 原因不外乎AI熱潮大贏家、全球最大晶圓代工廠台積電的股價再破頂，首度突破900元（新台幣‧下同）大關，高見914元，收報909元，漲2.94%，今年累升53.28%。鴻海精密盤中漲至188元的歷史新高，最終收漲3.88%，收報187.5元。台積電美股周三早段曾漲6.24%，市值超越巴郡成美股第7大。

台灣最具代表性的無廠半導體設計公司聯發科技（MediaTek）漲2.36%，收報1,300元。消息指，聯發科正開發Arm指令架構為基礎的個人電腦（PC）晶片，並將有望為微軟（Microsoft）的新一代AI個人電腦架構「Copilot+PC」所使用。

據悉，隨着高通（Qualcomm）與微軟之間的「Windows on Arm」（WOA）獨家協議即將於今年到期，其對手聯發科預計於2025年底接力推出Arm架構的處理器，以搶佔英特爾（Intel）x86架構中央處理器（CPU）的市場。