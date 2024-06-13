歐對付電動車 或加徵38%關稅

中資車股捱沽 蔚來挫逾8% 中國經濟在產業升級的路上遭遇歐美聯手圍攻。歐盟委員會昨宣布，初步確認中國的電動車產業鏈受惠「不公平的補貼」、對歐盟同業構成威脅，預告若與中國當局「傾唔掂數」，7月4日起會對中國進口電動車加徵最多38.1%關稅。鑑於本來已有一成的稅率，即新關稅最高升至48.1%，「殊榮」由上汽集團奪得。

比亞迪吉汽獲「輕判」 其實歐盟得出「中國電動車產業有不公平優勢」的定論，從宣布反補貼調查的一刻開始就不令人意外，但要留意的是，不同車企所面對的額外關稅有所不同，跟上汽同獲單獨抽樣的比亞迪和吉汽分別為17.4%及20%。

反補貼調查尚未完成，最遲今年11月2日作結。Tesla的待遇原則上為21%，但申訴後，歐盟將獨立給其計算一個稅率，連同會否追收4月5日起3個月額外關稅等問題，待作結時才定案。歐盟委員會稱，暫時不見其他國家電動車進口量大增的證據，因此看不到其他對本地電動車產業威脅，而需要發動反補貼調查。

綜合事前消息，這次悍然向中國電動車開刀由法國和西班牙帶頭支持，害怕北京報復、於內地有龐大商業利益的德國已極力游說。

中國商務部回應，初裁揭露的認定「缺乏事實和法律基礎」，罔顧中國電動車優勢來自開放競爭的客觀事實，敦促對方歐盟立即糾正錯誤做法，密切關注後續進展，將堅決採取一切必要措施，堅定捍衞中國企業的合法權益。

花旗估華車出口長遠穩固 比亞迪將面對27.4%的關稅，大致符合花旗的預測。該行稱，就算是30%，以目前生產規模，比亞迪對歐洲出口業務的淨利潤率仍可超過7%，照樣「遠好於」內地，又說不論關稅多高、有沒有歐洲市場，中國電動汽車出口的長遠都穩固。然而，基爾世界經濟研究所估計，關稅每加20個百分點，中國電動車進口量將跌25%。