產經

歐對付電動車 或加徵38%關稅

歐盟委員會昨宣布，初步確認中國的電動車產業鏈受惠「不公平的補貼」。 歐盟委員會昨宣布，初步確認中國的電動車產業鏈受惠「不公平的補貼」。
歐盟委員會昨宣布，初步確認中國的電動車產業鏈受惠「不公平的補貼」。
中資車股捱沽 蔚來挫逾8%
中國經濟在產業升級的路上遭遇歐美聯手圍攻。歐盟委員會昨宣布，初步確認中國的電動車產業鏈受惠「不公平的補貼」、對歐盟同業構成威脅，預告若與中國當局「傾唔掂數」，7月4日起會對中國進口電動車加徵最多38.1%關稅。鑑於本來已有一成的稅率，即新關稅最高升至48.1%，「殊榮」由上汽集團奪得。
鑑於相關消息在昨日下午交易時段經已流傳，中資電動車股捱沽，龍頭比亞迪(01211)挫3.67%，蔚來(09866)跌8.52%，吉利汽車(00175)跌4.81%，號稱上月銷量首次超越寶馬和奧迪、躋身內地豪華品牌三甲的理想汽車(02015)跌3.82%，刷新近一年半低位。
比亞迪吉汽獲「輕判」
其實歐盟得出「中國電動車產業有不公平優勢」的定論，從宣布反補貼調查的一刻開始就不令人意外，但要留意的是，不同車企所面對的額外關稅有所不同，跟上汽同獲單獨抽樣的比亞迪和吉汽分別為17.4%及20%。
其他「配合調查但未被抽樣」的中國車廠為21%，附錄列出的此等車企包括東風集團(00489)、長城汽車(02333)、零跑汽車(09863)、蔚來、小鵬汽車(09868)、華晨寶馬、一汽、奇瑞及長安汽車等；「不合作者」為38.1%。換句話說，比亞迪和吉汽獲「從輕發落」。中國政府和涉事中企可於10日內提出申辯。
反補貼調查尚未完成，最遲今年11月2日作結。Tesla的待遇原則上為21%，但申訴後，歐盟將獨立給其計算一個稅率，連同會否追收4月5日起3個月額外關稅等問題，待作結時才定案。歐盟委員會稱，暫時不見其他國家電動車進口量大增的證據，因此看不到其他對本地電動車產業威脅，而需要發動反補貼調查。
綜合事前消息，這次悍然向中國電動車開刀由法國和西班牙帶頭支持，害怕北京報復、於內地有龐大商業利益的德國已極力游說。
中國商務部回應，初裁揭露的認定「缺乏事實和法律基礎」，罔顧中國電動車優勢來自開放競爭的客觀事實，敦促對方歐盟立即糾正錯誤做法，密切關注後續進展，將堅決採取一切必要措施，堅定捍衞中國企業的合法權益。
花旗估華車出口長遠穩固
比亞迪將面對27.4%的關稅，大致符合花旗的預測。該行稱，就算是30%，以目前生產規模，比亞迪對歐洲出口業務的淨利潤率仍可超過7%，照樣「遠好於」內地，又說不論關稅多高、有沒有歐洲市場，中國電動汽車出口的長遠都穩固。然而，基爾世界經濟研究所估計，關稅每加20個百分點，中國電動車進口量將跌25%。
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