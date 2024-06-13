美擬加強遏華 限制取AI晶片

料涉3納米 針對生產技術 現屆美國政府於總統大選前夕密謀加緊對中國的打壓。消息指，華府正考慮進一步限制中國取得開發人工智能（AI）所需的晶片技術，討論中的新招是限制中國使用GAAFET（環繞式閘極場效電晶體）架構的晶片，暫時未知何時拍板，但務求令中國更難砌出可以打造和營運AI模型的尖端的運算系統。

據了解，華府近日把草案發給一個技術顧問委員會，但被專家成員批評範圍太廣。新招具體有待落實，但應該不至於完全禁止GAAFET架構的晶片輸往中國，而是針對生產有關晶片的技術。同時也初步討論過限制在訓練AI大派用場的高頻寬記憶體（HBM），未知會否與針對GAAFET的禁制同步祭出。

中國外交部表示堅決反對 GAAFET基本上是3納米或以下尖端製程的代名詞，主要用於AI等高效能運算（HPC）領域，事關AI訓練與學習需處理大量數據，過程很「食電」，運用該等製程可提高AI的耗能效率。早在2022年8月，美國商務部就針對過GAAFET對中國實施技術封鎖，對象是GAAFET架構晶片的設計自動化（EDA）軟件工具，不讓中國設計出用上有關工藝的尖端晶片。

中國外交部發言人林劍對有關消息表示「堅決反對」，批評華府一邊表示希望與中國開展對話，一邊醞釀打壓中國的AI技術發展，「暴露出美方說一套做一套的虛偽嘴臉，又強調「美方的舉措阻止不了中國科技進步，這只會激勵中國企業自立自強。」

傳禁中港賣家半導體供俄 另有消息指，華府計劃擴大向俄羅斯出售半導體晶片及其他商品的制裁範圍，目標是中國第三方賣家，包括香港。涉及的貨品不限於美國製造，連美國品牌商品也被納入，又會指明某些據稱運送貨物至莫斯科的香港實體，以應對俄羅斯規避西方制裁，遏制其對烏克蘭發動戰爭。

既然任何技術含量高的東西都會淪為制裁工具，主要由其盟國日本供應、用於較先進製程的12吋矽晶圓自然也要推動國產化。上海科創板上市的滬硅產業公布，擬豪擲132億元人民幣把12吋晶圓的產能翻倍至每月120萬片，股價收升3.07%。