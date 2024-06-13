美CPI低過預期 債息匯價挫 道指高開372

聯儲局議息結果公布前夕，備受關注的通脹數據已經出爐，5月美國消費物價指數（CPI）按年升3.3%，較4月回落0.1個百分點；撇除食品及能源的核心CPI升幅亦回落至3.4%，同樣低過市場預期。

就分項數據而言，食品的按年升幅已回落至2.1%，能源亦只有3.7%，惟住屋成本仍然高企，按年升5.4%。

市場料9月七成機會減息 數據公布後，美國10年期國債孳息率應聲下跌，失守4.3厘，最低曾跌至4.271厘，跌幅達0.131厘；美匯指數一度低見104.33。股市方面，美股3大指數早段全線做好，道指曾升372點，報39,120點；標指升61點，報5,436點；納指升290點，報17,634點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場最新估計9月減息的機率回升至69.2%，而數據公布前只有大約一半。不過，真正關鍵指標還看聯儲局在議息會議後公布的「點陣圖」，才能看到各位官員對經濟增長、通脹、利率的預測。

PIMCO憂再爆銀行破產潮 無論聯儲局何時開始減息，可以肯定的是，美國商業房地產領域已經因為利率長期處於高位而變得岌岌可危。債券投資巨頭品浩（PIMCO）的全球私人商業房地產主管John Murray警告，由於商業地產的不良貸款「高度集中」，可能會觸發新一輪的銀行破產潮。

Murray直言︰「真正的困境才剛剛開始。」因為隨着愈來愈多貸款到期，有問題的貸款將會增加，而銀行已開始出售該領域的貸款，希望減低有問題貸款佔資產組合的比例。與此同時，許多商業房地產按揭信託基金亦因為資金流走，限制了進一步融資的能力，意味着商業地產領域的再融資變得難上加難。

聯儲局貨幣政策變幻莫測，亦加劇了這種情況，打擊物業估值並觸發更多貸款違約。他指出，無論是從資本市場及基本面的角度來看，高企的利率以及經濟衰退的壓力都為商業地產帶來了嚴峻挑戰。

話雖如此，住宅市場卻展現出另一種風景，租金上升為美國住宅樓價提供了良好的支撐。美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據顯示，截至6月7日止當周，住宅按揭貸款申請指數按周大升8.6%，達到143.7點，為5月3日以來新高。