全球動盪 資本亂竄 大摩：澳洲成避風港

澳洲位處南太平洋，獨據一個大陸，一直遠離全球地緣政治的火藥桶，並有豐富自然資源，國民享受着高品質的生活。摩根士丹利澳洲投資銀行部門的行政總裁瓦格納（Richard Wagner）表示，澳洲正受惠資本流動增加，鞏固其在全球動盪時期緩衝投資風險的能力。

他表示，「（投資）澳洲很難、很難蝕錢，因此這個避風港一直吸引資本，尤其是在中國金融市場持續波動的過去12個月」，更謂「全球大部分資金投向亞太地區的資金，已從中國轉移出去，澳洲、日本及印度是其中受益者。」

資源出口多 經濟難衰退 另他稱，之前投行經歷了幾年艱難的歲月，如今澳洲的交易活動正逐月改善，預計隨着投資者對全球息口去向及美國總統大選的了解更加清晰，可望持續增加，「兔子仍未從帽子跳出來（比喻為某件預期的事情仍未發生），但每月都會變得更好。」

瓦格納和財長查默斯一樣，不認為澳洲經濟會陷入衰退，部分原因是該國資源出口基礎帶來的意外收益，且失業率處於歷史低位。查默斯日前表示，澳洲政策「審慎地有信心」能使澳洲經濟「軟着陸」，工資上升和即將生效的減稅可望刺激被高息抑壓的消費。

澳元在美國聯儲局議息結果公布前夕窄幅上落，高見66.23美仙或5.1717港元。