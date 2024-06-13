人行深化利率匯率市場化改革 人幣波動

美國聯儲局遲遲未能開啟減息周期，人民幣在岸價匯率周三續徘徊近7個月低位，曾低見7.2544兌每美元，與官媒頭版發表評論文章討論如何加快建設中國特色現代金融體系相呼應，文章引述人民銀行行長潘功勝表示，人行將深化利率及匯率市場化的改革。

由官方開出的人民幣中間價昨報7.1133兌每美元，按日轉升兩點子，暫脫離近5個月低位；人民幣在岸價下午4時30分收報7.2537，僅略升4點子，之後趨向全日低位水平。惟昨晚美國公布通脹數據後，美匯指數急跌，人民幣匯價一度轉升，高見7.2421。人民幣離岸價昨晚則重上7.25水平，高見7.2526，即每百港元兌約92.89元人民幣。

上述文章提及，內地要加快建設現代中央銀行制度，並引述潘功勝指出，人行將健全貨幣政策及宏觀審慎政策雙支柱調控框架，落實人行獨立財務預算管理制度，完善廣泛覆蓋、高效安全的現代支付體系。不過，為了盡快化解存量住房風險，人行昨日開會表明要推進保障性住房再貸款工作。

此外，該文章引述中證監主席吳清稱，當局將加快構建全方位資本市場監管體系，全面落實監管「長牙帶刺」。

A股靠穩 交投回落 滬深兩市昨表現平穩，滬綜指全日收升0.31%，報3,037點；深成指亦升0.08%，但深圳創業板指數回吐0.44%，各報9,269點及1,779點。兩市全日成交進一步回落至6,919.21億元（人民幣‧下同），而外資透過滬深股通共淨沽出33.35億元。

今日為上海科創板開板5周年，瑞銀集團中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍認為，科創板對科技創新企業起到明顯的正面引導和賦能作用。

瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍亦指，科創板帶領其他板塊資本市場的深化改革，5年內為深圳創業板、註冊制存量改革平穩過渡和北交所推出起了示範帶頭作用，為資本市場帶來變革活力。