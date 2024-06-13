恒指續跌北水撈貨 夜期收復萬八
內地上月居民消費價格指數（CPI）不如預期，惹外界憂慮內需欠佳，加上歐美潛在制裁消息的困擾，港股周三繼續下挫。然而，由於美國上月CPI也不如預期，又使恒生指數夜期收復萬八點大關。
恒指昨低開143點後，跌幅未幾即擴大至327點，低見17,848點，收市跌238點或1.31%，報17,937點。國企指數跌92點或1.44%，收報6,359點；科技指數跌64點或1.71%，收報3,691點。港股總成交額降至1,151億元，但港股通再錄淨買入68.71億元。
賭股挫 美高梅瀉7%
美團(03690)把股份回購加倍「冧股東」，股價照樣低收2.34%。高盛為其護航，謂該股仍是下半年中資科網股的主要「買入」建議之一，目標價148元。不過，晨星基於美團上季新業務虧損縮窄而上調的目標價僅106元，比昨日收市低近6%，主要憂慮競爭長遠會加劇。
藥明系報復式反彈
另外，財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆議員提問時表示，政府、香港交易所(00388)和監管機構一直就惡劣天氣維持交易的執行方案與各個持份者緊密溝通，將在本月公布安排細節和時間表。
新股消息方面，內地召車平台嘀嗒出行及智能汽車計算系統晶片開發商黑芝麻智能昨通過上市聆訊，黑芝麻可望成第二家上市的特專科技公司，而首隻特專科技新股、人工智能藥物研發公司晶泰科技(02228)今日首掛，於輝立暗盤交易場升2.1%，不計手續費，每手帳面賺110元。此外，英諾賽科遞交主板上市申請，它是全球首家量產8吋硅基氮化鎵晶圓的企業。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：