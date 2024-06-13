恒指續跌北水撈貨 夜期收復萬八

內地上月居民消費價格指數（CPI）不如預期，惹外界憂慮內需欠佳，加上歐美潛在制裁消息的困擾，港股周三繼續下挫。然而，由於美國上月CPI也不如預期，又使恒生指數夜期收復萬八點大關。

恒指昨低開143點後，跌幅未幾即擴大至327點，低見17,848點，收市跌238點或1.31%，報17,937點。國企指數跌92點或1.44%，收報6,359點；科技指數跌64點或1.71%，收報3,691點。港股總成交額降至1,151億元，但港股通再錄淨買入68.71億元。