輪商精選：歐元好友宜揀10246
芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場反映美國9月份減息機會跌至50%以下，美元及美債息率上周五顯著上升。市場聚焦美國時間周三公布的通脹數據及聯儲局議息結果。聯儲局將公布最新經濟增長及物價前景展望，以及利率點陣圖。
美匯指數曾反彈至105水平，非美貨幣受壓，日圓兌每美元低見157，歐元兌美元曾跌至一個月低位。每百日圓兌港元重返5算之下，周二曾低見4.96。
上周每百日圓兌港元一度重上5算，吸引資金追入日圓兌港元認購證，以部署日圓進一步反彈。日圓兌港元認購證上周四及上周五連續兩日錄淨流入，累計逾200萬元，至於同期認沽證僅錄一萬多元淨流入。
憂日圓跌 吼10258
如果投資者計劃於周三聯儲局議息前捕捉日圓短線上落，看好可參考日港認購證10191，行使價5.2港元，實際槓桿約23倍，今年9月27日到期。如認為後市仍有下跌空間，可注意日港認沽證10258，行使價4.8港元，實際槓桿約14.6倍，2025年3月31日到期。
歐元方面，上周歐洲央行減息後，歐元兌美元曾回升至1.09算，惟美國就業數據公布後明顯受壓。除息差因素外，法國提前國民議會選舉，消息同時影響歐洲股市及匯價走勢。歐元兌港元由8.5算跌至8.4算左右。
如投資者希望於8.4算水平部署反彈，可參考歐港認購證10246，行使價8.88港元，實際槓桿約32倍，今年10月31日到期。追沽可留意歐港認沽證10103，行使價8.5港元，實際槓桿約17倍，今年12月27日到期。
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