專家點評：美減息前買國債幾乎必賺

傳統投資認為減息有利股市走勢，因為無風險回報減低，資金因此願意冒上較大的風險，從而流入投資市場。自去年美國息口見頂之後，市場非常關心美國何時開始減息，亦不時成為炒作藉口。

近月安聯發表了一篇《聯儲局減息如何影響資產回報？》文章，當中提及的論點及數據值得大家參考。

降息原因左右股市回報 首先，過去的減息周期（或減息時期）分為兩類：一、經濟衰退前減息，即聯儲局減息，但未能阻止經濟陷入衰退；二、防禦性減息，即下調利率以應對股市下挫（1987年）、國際金融穩定風險（1998年）或刺激呆滯的經濟增長（1984年及1995年），而聯儲局的政策是可以成功防止經濟衰退。

聯儲局在1981至2019年的經歷了9次減息周期，綜合多個投資方式數據後，比較現金的回報如下：在所有減息周期，美國股市回報不是正回報，是負5.5%。在經濟衰退前減息，美國股市回報更加是負22.9%。相反，過去是防禦性減息，美國股票回報是16.9%。

另外，在聯儲局開始下調利率後的首數個月，美國股市的平均超額回報大致持平。因此，美國股市會因減息而上升，主要取決於聯儲局能否成功防止經濟衰退。在聯儲局減息及經濟保持正增長的時候，股市表現才顯著錄得正回報。故此，減息對股市是否利好，要同時考慮當時經濟情況，所以投資者期待減息的同時，也非常關注美國經濟數據。

報告同時指出，投資美國政府債券是少數在幾乎所有減息周期均錄得正回報的資產類別之一，無論在經濟衰退前抑或防禦性減息。相對現金的超額回報只有一次（1998年）錄得負水平。此外，所有年期的債券收益率均顯著下跌。即是說，美國一旦減息，必賺的投資是債券，而不是股票。今年美股表現良好，第一季度財報顯示超過80%的公司業績超出預期，有分析認為第二季度的盈利增長將加速。

假如在看到經濟放緩前，聯儲局已準備好減息，今次就再次成為了另一個成功的防禦性減息，並是買入美股繼續賺錢的機會。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒