公居屋成交：富榮三房再跌穿500萬

未補價第二市場旺市不旺價，旺角居屋富榮花園本月已錄得約6宗買賣，惟價格持續回軟，再有三房戶做價失守「5球」。

世紀21家天下黎振傑指出，上述15座極低層B室，實用面積約592方呎，受單位質素所限，原業主明白較難出貨，叫價亦僅約520萬元，最後減至約492.8萬元售出，呎價約8,324元。

該盤近日亦錄得明賺實蝕個案，利嘉閣甘尚德稱，項目10座高層C室三房海景戶，獲白居二買家以約605萬元承接，呎價約10,220元。原業主2016年至今帳面只獲利約12萬元，料輸使費離場。

至於已補價自由市場亦連錄虧損成交，世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦龍苑D座高層5室，以567.8萬元易手，單位約4年帳面貶值約82.2萬元。

寶林邨6年貶110萬 利嘉閣劉敏豪指，將軍澳公屋寶林邨寶智樓中層7室，實用面積約381方呎，成交價339.5萬元，呎價約8,911元。原業主2018年購入，約6年帳面勁蝕約110.5萬元或約24.6%。