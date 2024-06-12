二手見紅：MALIBU連錄蝕讓 持貨6年輸182萬

二手樓繼續要蝕讓才有承接，尤其是近年新供應較多地區，將軍澳日出康城就再錄損手個案，MALIBU兩房單位以648萬元成交，約6年帳面虧蝕182萬元。

MALIBU近日連錄蝕本成交。中原關偉豪表示，單位為2A座極高層C室，實用面積約454方呎，成交呎價約14,273元。原業主於2018年4月以約830萬元購入，物業帳面貶值約21.9%。

寶怡花園跌價22% 即使用家追捧的上車盤，都要跌穿入貨價才「有人吼」。祥益古文彬稱，屯門寶怡花園1座低層B室兩房戶，實用面積約415方呎，區內客以386萬元承接，呎價約9,301元，原業主2021年購入，帳面蝕108萬元，貶值約21.9%。

美聯翟安暉指，元朗遠東發展元朗大廈中層G室一房戶，實用面積約313方呎，減價22萬元，區內客租轉買以278萬元購入，呎價約8,882元，不足3年帳蝕92萬元。

何文田近年都有多個新項目推出，區內皓畋近乎賣一間、蝕一間。市場消息透露，屋苑2座中層兩房單位，實用面積約595方呎，成交價約985萬元，呎價約16,555元，約8年帳面跌價逾20%。同屋苑7座高層銀主盤，實用面積約679方呎，市傳以1,170萬元易手，呎價約17,231元，較2017年購入價帳面低逾34%。

環宇海灣短炒賺93萬 此外，部分低位入市買家加快出貨。利嘉閣譚健偉表示，荃灣環宇海灣5座中層D室套三房單位，議價後以813萬元成交，呎價約11,435元，原業主今年4月才向銀主購入物業，持貨不足兩個月即沽貨，帳面獲利約93萬元，升值近13%。

晉誠地產鄧錦雄指，深井碧堤半島9座中層C室，套三房設計，望全海景，現時仍有租客居住，安排開放睇樓當日，出現排隊輪候人龍，最後減價108萬元，以980萬元沽出，呎價約10,999元。