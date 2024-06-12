THE HADDON單日售出13單位
市區新盤銷情慢熱，恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，昨日傍晚展開首輪銷售，以價單形式發售63伙。市場消息指，項目即日沽約13伙，當中一房單位佔約10伙。中原指，有客戶斥資近1,026萬元購入兩伙一房單位作長線收租。
碧麗軒洋房1.58億沽
豪宅方面，華懋集團的薄扶林碧麗軒，昨以招標形式售出1號洋房，實用面積4,561方呎，套四房連儲物室間隔，連平台、花園及天台，設私人電梯及泳池，成交價逾1.58億元，呎價約34,678元。鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，以1,895萬元沽出第5B座23樓A室，實用面積757方呎三房戶，呎價約25,033元。
高臨加推26戶 528萬起
資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，最新加推價單4號，涉及26伙，折實平均呎價約21,235元。發展商指，是次屬原價加推。項目同日上載銷售安排，將於本周六發售27伙。
新一批單位折實售價由528.7萬至984.8萬元，呎價由約19,654至23,673元。售價及呎價最低單位為A1座15樓H室，實用面積269方呎一房戶。該公司執行董事何樂輝指，項目近日銷情理想，是次加推以滿足不同買家需要。項目至今售出124伙，佔全盤259伙約48%。
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