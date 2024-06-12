THE HADDON單日售出13單位

新一批單位折實售價由528.7萬至984.8萬元，呎價由約19,654至23,673元。售價及呎價最低單位為A1座15樓H室，實用面積269方呎一房戶。該公司執行董事何樂輝指，項目近日銷情理想，是次加推以滿足不同買家需要。項目至今售出124伙，佔全盤259伙約48%。