屯門新盤299萬入場

NOVO LAND 3B期平均呎價1.15萬 低絕同系列 新界上車盤連番低開，新鴻基地產( 00016 )旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日公布首張價單，折實平均呎價約11,598元，不但較對上去年5月推出的2A期首批低約15%，更平絕同系列已推期數。是次開放式單位入場費約299萬元，為今年新盤市場門檻最低。

新地副董事總經理雷霆稱，首批定價屬「無敵貼市價」，集團一向以市價推盤，今期單位與以往推售單位有景觀及坐向的分別。他又指，撤辣效果顯著，雖然近期樓市成交稍微回落，但相信只是回氣再上。

首批154伙 可借樓價125% 新地代理總經理陳漢麟指，首批154個單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積252至543方呎。價單提供現金付款計劃及靈活付款計劃，折扣率分別為15%及12%。同時設有第二按揭貸款，備用一按及二按。另最新推出「King's Key S+ 125」按揭貸款，貸款金額最高可達現有物業樓價125%，借貸期為3年，利率為定息3.68厘。

他續指，今日起對公眾開放項目示範單位，本周五正式收票，將視乎市場反應決定下一步銷售部署。價單所見，首批單位中，有3伙開放式戶折實價為「2字頭」，包括入場戶Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎，折實呎價約11,856元。全數一房單位折實價低於400萬元。至於主打的兩房戶折實價介乎480.67萬至608.51萬元。預料首批不少單位都以樓景為主。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今期入場價低於300萬元，屬以往多期未見，同區以至全新大型樓盤亦罕見。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，第3B期定價比先前推售期數平均定價有約兩成折讓。

資料顯示，NOVO LAND分6期發展，共提供4,585伙，迄今累沽近2,800伙。項目於2022年7月起已推售4個期數，首批折實平均呎價介乎約13,188至13,998元，當中去年推出的2A期首批單位約13,598元。同系沙田瓏珀山昨以招標形式售出5伙，總成交總額逾9,710萬元。

NOVO LAND第3B期首張價單詳情