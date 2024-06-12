華電商618促銷次周 手機出貨量回落
華為逆襲智能手機市場牽動人心。一直追蹤智能手機銷情的券商富瑞表示，內地網購節「618」促銷進入第二周，出貨量按年增長（對比去年「618」）由前一周約三成轉為負單位數，華為及榮耀乃唯獨兩個按年有增長的品牌，Android機錄低單位數跌幅，iPhone錄中單位數跌幅。
該行指，iPhone打折相當賣力，14及14 Plus於各大電商平台的平均折扣幅度最近達到21.1%，其中蘇寧有所加大，但仍未及拼多多。如是者，華為及Android機似乎也加緊減價為旗艦機款促銷。
不過，減價亦有利智能手機銷情，「618」銷情遠超原先預期，遂將今年內地出貨量增長預測由3%上調至5%。
要留意的是，富瑞同時調低華為今年出貨量預測，直言其市場份額會受iPhone和原屬一家的榮耀擠壓。一來，iPhone減價確實俘虜不少內地消費者；二來，華為早前開售的Pura 70系列與去年引起瘋搶的Mate 60系列沒有太大分別。
第三個原因是中美科技戰所致──Pura 70的晶片「麒麟9000s」於提高良率方面遇上挑戰。據富瑞理解，它採用5納米製程工藝，由中芯國際(00981)用兩台去年從ASML入手的DUV（深紫外光）光刻機生產。
瑞聲股價逆市漲近7%
蘋果公司（Apple Inc.）在華減價促銷迎來曙光之際，其MR（混合實境）眼鏡將於更多國家和地區推出，Apple概念股昨日普遍受壓，但瑞聲科技(02018)逆市漲6.87%，收報28.75元，為超過兩年新高。
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