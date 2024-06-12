華電商618促銷次周 手機出貨量回落

最近iPhone 14系列於內地各大電商平台平均減價逾兩成。

華為逆襲智能手機市場牽動人心。一直追蹤智能手機銷情的券商富瑞表示，內地網購節「618」促銷進入第二周，出貨量按年增長（對比去年「618」）由前一周約三成轉為負單位數，華為及榮耀乃唯獨兩個按年有增長的品牌，Android機錄低單位數跌幅，iPhone錄中單位數跌幅。

該行指，iPhone打折相當賣力，14及14 Plus於各大電商平台的平均折扣幅度最近達到21.1%，其中蘇寧有所加大，但仍未及拼多多。如是者，華為及Android機似乎也加緊減價為旗艦機款促銷。

不過，減價亦有利智能手機銷情，「618」銷情遠超原先預期，遂將今年內地出貨量增長預測由3%上調至5%。

要留意的是，富瑞同時調低華為今年出貨量預測，直言其市場份額會受iPhone和原屬一家的榮耀擠壓。一來，iPhone減價確實俘虜不少內地消費者；二來，華為早前開售的Pura 70系列與去年引起瘋搶的Mate 60系列沒有太大分別。