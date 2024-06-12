高盛睇油價夏季升半成

夏季將至，全球能源需求亦進入旺季。投資銀行高盛估計，今年夏季布蘭特期油有望升至每桶86美元，即較現水平有逾5%上漲空間。原因是旅遊及出行旺季將帶動駕駛所耗的汽油，加上消費支出穩健，將於第3季帶來每日130萬桶的供應缺口。該行亦維持布油每桶75至90美元的區間預測。布蘭特期油及紐約期油昨日偏軟，曾分別跌0.31%及0.24%。

今年4月以來，油價一直處於下行趨勢，主要由於石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的部分成員國，在延長減產方面一直顯得不太情願。而美國等非OPEC產油國亦不斷擴大產能，使得油價一直處於易跌難升的格局。不過，高盛認為布油價格在每桶75美元會有較大的支持，因為當油價較低時，可能會吸引中國及美國等政府回購戰略石油儲備。

星或成黃金交易重要據點 另邊廂，黃金價格同樣偏軟，現貨金昨日曾跌0.56%至每安士2,297.82美元。世界黃金協會（WGC）預計新加坡將成為領先的黃金中心，因主要新興經濟體的黃金消費正在上升，而這些市場大部分集中在亞洲。

WGC稱，黃金市場的重心已經向東移，而新加坡靠近這些正在積極搶購黃金的央行，同時毗鄰全球約25%的金礦供應中心，如中國、澳洲、印尼、菲律賓、巴布亞新幾內亞及老撾，令新加坡恰好成為交易重心向東移的潛在中心。與此同時，各國建立官方黃金儲備中心的需求，已成為全球央行關注的問題，新加坡或能替代倫敦及紐約成為央行黃金保管中心。