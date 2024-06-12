英失業率31個月高 今月勢凍息

英國最新失業率上升，同時影響通脹的薪金數字亦見上漲，或影響英倫銀行下周議息未能跟隨歐洲減息。英國國家統計局（ONS）公布，截至4月底止3個月，根據國際勞工組織（ILO）標準的失業率為4.4%，不但高於今年首季和市場預期的4.3%，也創31個月高位。英鎊匯價昨日最多曾挫0.1%，但大致維持周一時水平，每英鎊兌1.2725美元，或兌9.94港元。

職位空缺減 薪金續增 ONS在報告內指出，最新失業率顯示英國就業市場或正在降溫，職位空缺持續下跌的同時失業率上升。英國3至5月職位空缺為90.4萬個，較前值減少1.2萬個，為連跌23個月，惟職位空缺數目仍然高於疫情期間。

英國的薪金增幅則保持強勁，扣除花紅的英國平均薪金在截至4月的3個月按年升6%，數字持平於今年首季，也符合市場預期。計及花紅後平均薪金升5.9%，升幅與今年首季相同，但高於市場預期0.2個百分點。

歐通脹恐明年底才達標 畢馬威首席經濟學家Yael Selfin表示，就業市場數據好壞參半，不太可能導致英倫銀行於下周減息，故她預測本月英國利率維持不變。Abrdn副首席經濟學家Luke Bartholomew同料本月英國利率不變，並且最快也要到8月才迎來首次減息，但這將取決於未來幾個月通脹壓力會否進一步放緩。

歐洲央行上周減息四分之一厘後，令人憧憬利率會繼續下行，然而歐洲央行行長拉加德說，這並不意味着「歐洲央行利率正處於線性下降的軌道上，可能會在某些時期長期保持利率不變」。該行又預期，歐元區通脹要到明年底才返回2%的央行目標。

該行管委兼立陶宛央行行長西姆庫斯（Gediminas Simkus）承認，控制通脹的鬥爭尚未結束，並稱「現在舉起勝利的旗幟還為時過早」，惟只要通脹繼續朝2%的目標邁進，接下來就有望有更多的寬鬆貨幣政策。

另一名管委兼法國央行行長維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）認為上周減息是果斷的決定，未來不應急於或拖延減息行動。但他補充，在貨幣政策退出限制性領域前，有很大的減息空間，未來通脹特別是服務業通脹或因為基數效應，而變得波動。歐元兌美元昨日曾挫約0.42%至1.0744，或兌8.3728港元。