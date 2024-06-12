Yen兌港元或重上6算

日圓先生料明年日經濟轉強 日本央行將於本周議息，市場普遍預期利率會維持不變，但將減少購買日債，以推升債券孳息率，為7月有可能的加息做準備。有「日圓先生」之稱的日本前大藏省（現為財務省）前財務官榊原英資預測，日圓兌每美元明年有升值至130的空間，即每百日圓兌港元或重上6算左右，原因是美國經濟將走弱，日本經濟將相對走強。美元昨日強勢，帶挈每百日圓兌港元報4.96算，日圓兌每美元昨日曾跌逾0.1%至157.46。

日本財務省於上月底承認，曾於4月底至5月期間干預日圓匯價，涉資9.7885萬億日圓。就此，榊原英資評論道，有關干預行動取得了一定效果，又說與他當政時相比，現時市場規模更大，一旦干預便需要投入相當大的金額，並且需要在市場意想不到的時機進行。

暫難托匯 須看美面色 他又謂在位時也參與過外匯干預，在用掉約十分之一外匯儲備時，就覺得無法再繼續干預，箇中原因是不僅可以使用的現金和存款以及可變賣的美國國債等存在限制，而且要考慮適當的外匯儲備餘額水平，不能大幅減少外匯儲備。

外界指，日本應遵循國際貨幣基金組織（IMF）等的國際規則，不能頻繁地干預匯價，否則會失卻「自由浮動」貨幣的地位。榊原則稱，「雖然談不上甚麼國際規則，但至少在干預日圓兌美元匯率時，必須得到美國的同意。美國財政部長耶倫最近反覆強調：『應該少進行』干預，這可能是她的真心話。」

至於日圓未來走勢，他認為，美國經濟比較強勁，並且由於目前還不清楚美國聯儲局是否會減息，因此短期內日圓貶值趨勢或會持續。「但我一直覺得美國經濟今後可能會稍微變弱」，日本經濟則可能會相對強勁。「如果是這樣，完全有可能從日圓貶值轉為日圓升值」，明年兌每美元升至130左右也不奇怪。

三成專家估下月加息 對於日本央行本周議息會議，明治安田綜合研究所經濟師小玉祐一坦言：「在上次新聞發布會加速了日圓下跌之後，如央行行長植田和男不採取任何措施阻止日圓加速走軟，將動搖政界對他的信心。」市場預期日央行本周縱不加息，也會宣布減少買債來管理市場對加息的預測，以抑制疲弱的圓匯。一項訪問51位經濟學家的調查顯示，約30%受訪者料日本7月會加息，顯著高於同一調查的前值19%。

市場觀望美日兩國本周議息，日經平均指數昨日收升96點或0.25%至39,134點，為相隔兩周後再次穩站在39,000點關口以上收市；東證指數卻低收5點或0.2%，報2,776點。數據方面，日本央行公布，日本5月M2貨幣供應按年升1.9%，M3貨幣供應按年升1.3%。

日圓兌每美元近期走勢