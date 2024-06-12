恒安遭削目標價

據富瑞的渠道調查，今年以來紙巾及衞生巾競爭持續激烈，預計恒安截至今年6月底止上半年度純利按年增12%，全年度僅升2%，並將其2024至2026年3個年度之純利預測分別調低10%、12%及11%。惟有見其現價相當於今、明兩年預測市盈率10倍及9倍，股息率約5.7厘，故「持有」評級不變。

期內，集團營業收入40.75億元，按年上升0.58%。去年集團調整業務布局，升級智能化生產設施，擴充高效產能，增強海外競爭力，惟包括因新工廠啟用、人才引進和資金成本等營運成本有所上升。按地區分類劃分，內地收入約23.32億元，按年增18.7%；但來自美國收入錄7.28億元，按年跌17.2%；來自歐洲收入錄4.88億元，按年跌22.2%。

該企稱，期內因收購及擴充改建工程而加大資金投入，導致貸款利息支出和折舊費用有所增加，但通過提高海外生產基地的產能，集團進一步完善了全球化運營和資源布局，快速響應不同市場需求，同時也降低政策和營商風險。