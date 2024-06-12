洲際航天股價挫10% 半月累瀉四成

文壹川

洲際航天股價大起大跌並不罕見，但專家提醒，該企一直吹噓的航天業務尚未賺錢，現在息口高企，市場對仍在「畫大餅」的公司不會有耐性。

事實上，該企借殼上市3年以來累蝕逾4億元（人民幣‧下同），去年底現金及現金等價物僅7,022.5萬元，流動負債比流動資產多3.39億元或85%，已決定「跳船」不再為其核數的羅兵咸永道會計師事務所提到，該企仍有重大資本開支承諾，「零收入」的航天業務卻見今年首季大部分時間拖欠將軍澳先進製造業中心的租金，或對持續經營能力構成重大疑慮。

配股接貨人急掟貨 金融機構亦對洲際航天缺乏信心，洲際航天借錢度日自然不容易。去年10月，公司雖完成向澳洲金融巨頭麥格理發行一筆可換股債券，但「奇葩」之處是抵押品居然是債券的本金，事關公司拿不出更好的抵押品，而若麥格理不行使認股權，洲際航天「斗零」都拿不到。雖則麥格理實際上也有行使過認股權，但迄今動用僅約兩成，可知洲際航天從發行可換股債券實際得到的資金相當有限。

上月初，公司以接近兩成折讓的賤價向李小飛配售股份，大幅攤薄原有股東的權益，同樣「奇葩」的是，李同月底已沽出配售所得股份的六成，由於持股量已低於5%，故再減持甚至沽清持股亦毋須再申報，顯見與麥格理一樣，都無意長期投資洲際航天。

洲際航天科技股價反覆下滑