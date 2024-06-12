UA冀年內貸款額增10%

疫後本港經濟復甦不似預期。UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑坦言，批核貸款時會變得審慎，加上客戶更傾向小額貸款，今年首季無抵押貸款未償還結餘按年錄得增長，整體貸款人數增加，但人均金額有所減少。他強調，公司會「盡批盡借」，考慮到目前經濟環境，預期今年新增貸款額會較去年有所收緊，冀年內增幅能貼近10%水平。

他補充，審批貸款時會考慮客人的職業或行業背景，例如若有行業近期出現結業潮，將更關注其發展前景，現時對餐飲、建築、裝修等行業的審批趨審慎。

拓商機 研吸北上創業客 雷透露，UA近年的壞帳率近乎5至6%，有信心今年能維持該水平。近期資金成本上升，加上經濟不明朗因素持續，貸款風險亦因而增加，但公司一直沒有上調貸款利率，「甚至近10年都沒有加息」，冀透過不同策略吸納客戶，做到以量補價分散成本。

近期香港飲食業出現結業潮，他指觀察到有不少港人東主結束營業後，轉戰內地開設茶餐廳，最近該類創業人士的貸款需求增加；正研究出北上創業貸款等相關產品，以擴闊商機；並補充指，在2020至2022年間，該企共批出超過39億元的中小企貸款，涉2.5萬間企業，而近期中小企貸款申請亦有上升趨勢，平均提取金額約30萬元。

另外，該企首席市場官甄振濤表示，目前UA全港有47間分行，約600名員工，當中前線員工佔約260人；目標今年員工總數維持現有水平。現時線上申請貸款的比例約佔整體六成，其餘全為傳統的分行渠道。甄又指，最近推出新廣告，冀藉着歐洲國家盃熱潮，以拓展年輕客群，完成指定任務可獲歐洲來回機票。