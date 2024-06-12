完成收購花旗財管業務 滙豐中國添逾300人手

滙豐中國去年10月宣布，落實收購花旗內地個人財富管理業務組合。截至2023年8月底止，花旗內地零售財富管理業務管理的資產及存款總值據報為36億美元，為11個主要城市的富裕客戶提供服務，而中國市場是滙豐在亞洲地區擴展財富管理業務的重心。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，本次收購進一步印證了集團對中國市場的長期信心，並將支持繼續協助客戶優化資產配置，提升長期投資回報率。去年，滙豐在內地的財富管理投資資產按年增長53%，財富管理客戶群按年增長逾30%。

該行亦正在人才策略上加大投入，支持業務可持續增長。到今年底，其「大財富管理」矩陣下的員工總數將達6,000人，不僅為財富管理業提供優質工作崗位，也為中國金融市場培養國際與本地視野兼備、誠信與合規並重的金融人才。

環球貿易業務易名 滙豐另宣布，將旗下環球貿易及融資業務重新命名為環球貿易方案部（Global Trade Solutions），支持企業應對未來不斷變化的全球貿易格局。此外，該行推出的HSBC TradePay為業內首個貫通貿易融資流程的方案，將企業提取貿易貸款及支付供應商的過程縮短至一分鐘。該行並與Dowsure豆沙包合作，為亞馬遜平台的賣家簡化貿易融資的信貸評估。