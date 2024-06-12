人幣兌每美元曾失守7.25 國有行傳托匯

人民幣匯價壓力大增，昨日由官方定出的中間價轉弱29點子，在岸價更跌穿7.25兌每美元大關，為去年11月中以來低位，市傳國有大行在現貨市場出手拋售美元，以穩定人民幣匯價。不過，對於內地端午節假期消費總額按年增8.1%至403.5億元（人民幣‧下同），有投行指旅遊消費的人均支出放緩趨勢持續，或反映內需復甦的脆弱性。

內地旅遊人均消費減 在內地公布5月通脹數據前夕，人民幣中間價卻報7.1135兌每美元，創近5個月低位，反映境內表現的在岸價於下午4時30分報7.2541，較端午節前跌115點子，創去年11月14日以來近7個月低位。人民幣離岸價亦失守7.27水平，低見7.2726，即每百港元兌約93.12元人民幣。

花旗留意到，儘管民眾的旅遊消費增加，但每位旅客的平均支出仍低於疫情前的2019年。華創証券亦指，端午節假期延續了五一假期消費下沉及跌價趨向，即人均旅遊支出的恢復程度只是2019年的89.5%，三線以下城市繼續是旅遊消費的新增長點等。

茅台批發傳降累股價 內地民眾消費時更謹慎，連白酒價格亦不穩。內媒指，端午節前已傳出A股「股王」貴州茅台旗下含53度的茅台酒批發價格，已由年初每瓶2,700元，跌至2,445元。消息拖累該企股價連挫4個交易日，包括周二節後再跌3.09%，收報1,569元，創年內收市價新低，年初至今累跌9.1%。貴州茅台昨向內媒回應稱，已注意到股價波動，目前生產經營正常；針對茅台酒批發價下跌的消息，則稱會實時關注，近期銷售情況正常。

作為權重股，貴州茅台股價走勢對板塊以至整體滬市主要股指產生顯著影響，昨日滬綜指收跌0.76%，報3,028點。深成指最多曾跌0.96%，午後回穩，收升0.07%，報9,262點；深圳創業板指數收報1,787點，亦微升0.35%。兩市成交合計縮減至7,029億元，而外資透過滬深股通淨沽出達74.96億元，其中，貴州茅台遭淨賣出26.76億元。