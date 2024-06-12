電動車銷售料遇阻 富達仍撐長遠表現

他指，歐亞主要市場相繼取消補貼及稅務優惠之際，高息與通脹不但延長家庭的換車周期，就連新款電動車目標客群─相對富裕的消費者也受影響。電動車需求亦從「嘗鮮」的先行者，逐步轉向更關注性價比、安全及耐用的大眾用家，進一步普及正進入較艱難的階段。如是者，大部分傳統汽車品牌推出的第一代電動車未能大賣，鑑於許多車廠的電動車利潤偏低，甚至虧損，一些正調整發展計劃。

不過，Dropkin認為，電動及智能汽車始終是未來幾個世代的長期趨勢，需求尚未見頂，目前的短期陣痛及悲觀情緒，為相關產業鏈的長線投資者提供了吸引的買入點。

望5年內推新一代產品 他續指，插電式混能車（PHEV）在全球愈趨普及，又相信傳統車廠純電動車技術上應有重大突破，解決消費者對購買純電動車的疑慮，加上電池技術及供應鏈改善，可望在未來5年推出新一代純電動車獲利，並提升競爭力。