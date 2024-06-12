歐傳對華電動車加徵最多30%關稅

自從美國宣布提高對華電動車的關稅至100%後，西方國家架起的貿易壁壘可謂急速擴張，戰線更蔓延至中歐層面。有傳歐盟最快今日公布向中國電動車加徵懲罰性關稅的細則，稅率最高或達到30%。至於上周土耳其宣布向所有中國進口汽車徵收40%額外關稅，中國乘聯會回應指，今次加徵關稅會對中國車企有一定影響，尤其加大成本壓力，料發展受一定阻礙，規模增速會有所放緩。

美擴大寶馬零件調查 另邊廂，美國參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）最新表示，正擴大調查德國寶馬（BMW）車廠出口至美國的至少8,000輛Mini Cooper，是否使用被禁制的中國供應商零部件。

懷登向寶馬北美行政總裁麥肯森（Sebastian Mackensen）致函，詢問車廠是否已完成對其供應鏈的檢查，以確定進口的其他產品有沒有中國供應商四川經緯達科技集團的零部件，並要求對方本月21日或之前回覆。

資料顯示，四川經緯達被指涉嫌強迫勞動問題，被美國明令禁止進口產品，並在去年12月被美國政府列入實體清單。

中方：土耳其加稅可克服 至於橫跨亞歐兩大洲的土耳其上周已率先打響對華貿戰第一槍，向所有中國進口汽車徵收40%額外關稅，以保護內地生產及改善赤字，7月7日開始生效，亦是連續第二年向中國進口汽車加徵關稅。中國乘聯會秘書長崔東樹稱，此舉將對內地車企造成影響，惟因土耳其與中國的貿易逆差大，本土汽車產業不發達，相信內地車企應該能夠克服挑戰。

另內地車企近期接二連三推出新車搶攻市佔率。小鵬汽車旗下新品牌MONA系列首款產品命名為「小鵬M03」，其首款A級（即緊湊型車型）純電轎車計劃在今年第三季上市交付，定價介乎10萬至15萬元（人民幣‧下同）。