95%亞太私募投資者估現金回報升

另類資產管理公司科勒資本（Coller Capital）發表的新一期《全球私募資本晴雨表》（Global Private Capital Barometer）顯示，投資者（即有限合夥人）預計在未來一年內繼續增加對另類資產的配置，並料今年可從相關基金獲更高的現金回報，當中以亞太投資者最為樂觀。

三成擬增另類資產配置 該調查總共調研了全球110位私募資本市場投資者的觀點，涉及管理的資產總額達到2.1萬億美元。結果顯示，31%投資者計劃在未來12個月內加大投資另類資產，59%則計劃維持現有的配置水平。其中，為數最多的投資者計劃增配私募信貸（45%），還有三分之一的受訪投資者預計增加對基礎設施（33%）和私募股權（31%）的投資。

調查結果也反映投資者希望進一步分散投資，並獲取更多流動性。38%受訪投資者擬增加對私募二級市場配置。其中，亞太投資者對私募二級市場的興趣尤為濃厚，計劃增配的投資者佔比高達67%，高於歐洲（34%）與北美（29%）同業。

投資者普遍計劃增配另類資產，反映對基金現金分配保持樂觀，尤其是在私募股權領域。數據顯示，86%投資者預計，今年將從私募股權基金獲得超過去年水平的現金分配。其中，高達95%亞太投資者預期今年將獲得更高的現金分配，北美和歐洲投資者中持有這一看法的比例分別為91%和77%。另有62%投資者表示，自投資私募股權以來，旗下的投資組合錄得11至15%的年化淨回報率；還有26%投資者旗下的私募股權投資組合實現了16至20%的年化淨回報率。

科勒資本首席投資官及管理合夥人Jeremy Coller稱，投資者不僅打算保持對另類資產的配置水平，還積極考慮加大投資，以獲取具吸引力的長期風險調整後收益，這趨勢在私募股權二級市場尤為明顯。為了分散投資與創造流動性，許多投資者都計劃在這領域加大投入力度。