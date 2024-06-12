地產收租股齊受壓 恒指急插 曾穿萬八
領展挫逾4% 恒隆21年新低 九置破底
恒指低開203點後跌勢加劇，早段曾挫372點，低見17,994點，所幸重磅中資科網股表現相對「硬淨」，收市跌幅縮至190點或1.03%，收報18,176點；國企指數跌58點或0.89%，收報6,452點；科技指數跌17點或0.45%，收報3,755點。港股總成交額約1,398億元，港股通錄得淨買入102.81億元，為3月22日後再度超過百億元。
東方海外冧9%
不過，地產股的往績股息率在股價持續受壓後，已浮至相對高水平。券商富瑞相信，他們的現金流量應在本財年到達轉捩點，其後兩年顯著改善，理據是本港樓盤平均開發周期為5年，疫情前啟動物業發展和投資大多都接近完成，增量庫存累積現在有望開始放緩，地產商賣樓會改善、資本開支周期亦會到頂。
富瑞薦買新地
以此衡量，該行首選仍是新地，目標價升至94元，評級「買入」；前主席鄺肖卿昨斥367萬元增持5萬股，持股升至28%，本年累斥2.95億元增持0.15%股份。反觀港鐵公司(00066)更多新鐵路項目會令資本支出高企，且樓盤可能減少，股息能見度較低，評級貶至「跑輸大市」，目標價削至20元。
另一券商中金下調領展目標價至40元，基於本港零售持續疲弱，下調明年基金單位分派預測降至2.57元，以昨日收市價計股息率為7.93厘。
美團擬156億回購
港股昨日跌少截當歸功於美團(03690)倒升4.43%，為表現最佳的藍籌，收市後進而宣布擬再斥最多20億美元（約156億港元）回購每股一票的B類普通股，比去年11月底公布的一輪加碼一倍，以昨日收市價計最多相當於已發行股份2.16%。該股美國預託證券（ADR）早段折合較港收市價升最多2.31%。
大聖資產管理基金經理李明德認為，港股早前已確認見底，本輪回調反而是買入機會，預料恒指在250天線（現處17,614點）有不俗支持，不妨逐步收集權重股或科技股。
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