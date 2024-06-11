輪商精選：博中芯再升 可吼23593
港股踏入6月第一星期表現牛皮，恒生指數失守18,500點水平，成交保持過千億元。統計上周的輪證資金流，恒指好倉5天累計流入超過3,000萬元，淡倉流出超過6,400萬元。
欲隨資金看好，可留意恒指認購證25384，行使價21,105點，今年11月到期，實際槓桿13.5倍。相反，如看淡可關注恒指認沽證24301，行使價16,816點，今年9月到期，實際槓桿11.2倍。
個股上，有中資大行指出，內地今年人工智能（AI）基礎設施建設或進一步加速。晶片股中芯國際(00981)在上周四曾升逾5%，上周五曾再逆市升近2%，觸及18.62元。
中芯過去10日已累升近兩成，表現亮眼，引伸波幅隨即向上，利好認購證。投資者欲以認購證部署好倉，可留意23593，行使價23.63元，2025年1月到期，實際槓桿4.7倍。
看淡聯想首選25446
另一隻AI主題受惠股聯想集團(00992)則表現相反，上周五下跌近7%。不過，有大行將其評級為「跑贏大市」。欲於低位捕捉聯想反彈，可關注價外認購證21623，行使價13.5元，今年12月到期，實際槓桿5.1倍。相反，續看淡可留意認沽證25446，行使價9.61元，2025年6月到期，實際槓桿2.3倍。
另一焦點股美團(03690)上周四公布第一季經調整淨利潤按年增逾36%，勝預期。不過，上周五股價收挫2%。如認為業績向好將能帶動股價，可參考美團價外認購證20290，行使價150.1元，今年11月到期，實際槓桿6.1倍。相反，如看淡可關注認沽證24327，行使價101.9元，今年10月到期，實際槓桿4.7倍。
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