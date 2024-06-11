宏觀分析：區塊鏈助辨識數碼文件真偽

現時不論購物、轉帳、保險理賠等，幾乎都可以上網或透過手機應用程式（App）輕鬆處理。這種便利性實在難以抗拒。當企業積極運用科技協助營運時，數碼化快速帶動資訊傳播。這些數據會經過蒐集、處理、傳輸和儲存，過程難以避免人為或無意的竄改、變更，如何相信看到的資料是真確？

以申請貸款為例，傳統的流程仰賴大量紙本證明，企業為證明公司營運正常，往往要遞交採購訂單以至水電費單等文件，再由銀行進行驗證。

銀行審核這些文件需時，加上紙本文件幾乎無法驗證真偽，有時就只能靠個「信」字。因此，鑑定資料的真偽，對顧客和機構都是痛點。既要忍受繁瑣程序、冗長等待，但文件造假問題時有耳聞，機構不得不採取多重預防措施，卻耗費時間資源，增加了成本。

各自擁有專屬「指紋」 現實世界中，我們依靠「指紋」辨識個人身分。這種信任建立在每個人獨一無二的「指紋」上。在數碼世界中，資料數據同樣需要「指紋」。區塊鏈則是目前最好的信任載體。區塊鏈讓每份文件都擁有一個專屬的「指紋」，即哈希值（Hash）。一旦區塊鏈上的文件內容遭到改變，就會產生另一組「指紋」。因此，通過比對「指紋」，就可以確保訊息的真實和完整性。

例如向銀行A申請資產文件，用家可以上網直接從銀行A下載文件，同時銀行A會將文件處理為「指紋」並存證於區塊鏈上。而審批貸款的銀行B在收到用家提交的資產文件後，亦會對文件生成「指紋」，並與區塊鏈上已存證的「指紋」比對一致，即可驗證是否與銀行A開具的正本相符。

區塊鏈難以竄改、永久保存的特性，讓銀行等機構增強對數據的信任，從而令驗證工序更具效率。客戶亦可以享受到更流暢和安全的服務，這才是雙贏。

保險醫療等領域應用 至於可信的數據，是業務決策過程的基石。區塊鏈能夠驗證數據的真實性和有效性。其應用層面廣泛，包括政府、保險、醫療、教育等領域，例如發放牌照、承保理賠、學歷證書等。

再進一步說，內地與香港交流愈益頻繁，區塊鏈驗證技術有望促進兩地的人流、物流、資金流、訊息流的高效流動，為行業注入更大的發展動力。目前，香港科技園公司與合作夥伴，推動相關數據驗證服務，協助各行各業提高服務質量，亦已有多間機構率先加入使用服務，冀能開拓更多商機。

香港電腦學會人工智能專家小組執行委員會成員 霍露明