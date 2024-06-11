大行觀點：歐洲日本股市具投資亮點

隨着標準普爾500指數成分股踏入業績高峰期，近80%的企業盈利增長及60%的企業收入好過市場預期。整體而言，美國名義經濟增長維持穩健，而強勁的消費數據持續利好企業盈利和業績。

科技主題續跑出 現時預期，2024年「美股七雄」（Magnificent 7）股票與環球其他股票之間的差距將逐步收窄。除了相對增長率變化外，差距縮小可能有助推動具有主導性的科技主題在金融市場上持續擴張。

雖然美國股市的整體估值似乎偏高，但企業銷售收入及利潤率持續增長，以及宏觀經濟環境改善，將繼續為股市帶來支持。2024年4月，由於股市出現合理調整，這亦出現重新增持股票的誘因。

環球經濟出現分歧，加上地區之間的企業盈利表現不一，均繼續支持多元化投資配置。現時傾向增持歐洲股票，原因是歐洲的消費前景向好，同時環球經濟復甦範圍擴大、利率環境溫和及股市估值更具吸引力。在歐洲股市中，可以發現一些被低估的企業盈利增長機會。

部分具有吸引力的日本大型股和工業股亦值得看好。今年，日本受惠於持續實施的寬鬆貨幣政策，以及企業管治水平提升帶來更高的資本配置和股東回報，以致經濟基本面強勁及企業盈利增長持續向好。

2024年第二季，由於日本企業有能力將上漲的成本轉嫁至最終產品價格，因此企業利潤創下新高，這甚至可能有助於推動工資增長。

AI推動能源需求 從主題投資的角度來看，大宗商品及能源股票仍具吸引力，因為它們可以為當前緊張的中東和烏克蘭地緣政治局勢，提供有效的對沖作用。另外，人工智能（AI） 為能源行業帶來重大投資機遇。

隨着AI技術日益進步，數據中心的建設步伐及耗電量將持續提高，而滿足需求的大前提是同步擴張電力生產和輸送效能。根據Thunder Said Energy截至今年4月的數據，2010至2023年期間，與數據中心相關的電力需求複合年增長率為14%，而同期環球總電力需求的年增長率僅為2.5%。

在地緣政治局勢持續令人憂慮的背景下，將優先考慮經信貸質素調整後的收益率，並增持在未來能夠有效分散風險的投資市場領域。

施羅德投資