580萬澳洲人財困 過去一年曾拖數

生活成本上漲等問題，令數以百萬澳洲人財務陷入困境。澳洲證券及投資監察委員會（ASIC）委託機構的調查發現，澳洲負債的成年人之中有47%在過去12個月內曾因困難而未能還款，依此推算相當於580萬名澳洲人。

本次調查在4月11至15日進行，成功訪問1,061名18歲或以上的澳洲人，了解他們有否經歷財務困難，以及困難的程度。上述47%受訪者之中，有64%指生活成本壓力是導致未能還款的主要原因，有39%表示因為收入減少所致，37%說是因為出現意料之外的支出。另外也因為失業（23%）、過度借款（22%）、醫療狀況（19%）而致未能還款。

這些出現財務困難的人之中，有96%身體出現負面徵狀。包括73%人感到壓力和焦慮，56%人失眠，回答身體健康或外貌變差的亦佔41%。

42%擬出售資產還款 值得留意的是，根據目前澳洲的法律，貸款機構有義務向難以還款的客戶提供協助。可是有趣的是，在尋求協助之前，42%表示會出售財物或資產來還款，40%則會多打一份工來幫補。事實上，三成澳洲人不會選擇使用困難援助（hardship assistance），因他們怕長遠要多還款（50%）、影響信貸評分（32%）、不認為貸款方可以有很大的協助（31%）。ASIC認為這些都是誤解，而應該尋求幫助。

逾半千禧世代料缺錢 另外，本次調查發現，54%千禧世代出生的成年受訪者表示，他們預計在未來一年內會遇到財務困難，比例遠高於「X世代」（1960年代中至1970年代尾）出生人士的39%，和「嬰兒潮」（二戰後至1964年）出生人士的31%。調查的機構沒有深挖原因，但不難理解年紀愈大的人薪金和職位一般都較年輕一輩高，累積財富也普遍較年輕人多，才致這結果。

事實上，在疫情中後期，澳洲人的生活成本壓力突然大增。有機構調查在2021年3月至2023年3月，澳洲的車用汽油價上升36.6%，家用燃油和其他燃料價格升35.5%，電費增19.5%。由於利率上升，供樓需要多付17.2%，租金亦相應增6%。食物價格亦增逾一成，難怪人人叫苦連天。

澳洲人過去一年財困原因