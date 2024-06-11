日首季GDP上修至跌1.8%

日本經濟數據表現仍然疲軟，為接下來能否順利加息添上更多變數。日本內閣府周一修正了首季國內生產總值（GDP）數據，以年率計的按季跌幅從2%，修正至1.8%，略微有所改善，惟關鍵的消費部分表現未有調整，反映需求仍然疲弱。另外，由政府統計的5月經濟觀察家現況指數報45.7，創2022年8月以來新低，前景指數亦跌至46.3，為連續3個月下跌。

服務業對經濟看法悲觀 經濟觀察家指數由日本內閣府發布、調查一系列接近消費者的服務業人員（包括的士司機、餐廳員工等）而編撰出的指數，因調查對象比較「貼地」，故能更快反映出經濟變化。該數據中現況指數及前景指數表現低迷，正反映出服務業人員對當下日本經濟看法悲觀，對前景的信心亦不足。

對於略為上修的GDP數據，經濟學家亦傾向負面解讀。大和證券首席經濟學家末廣徹指︰「數據證實消費確實疲軟。」他解釋指，細分數據顯示耐用品的消費支出仍偏弱，可能反映了此前豐田旗下大發（Daihatsu）汽車安全數據造假，影響了買車意欲。整體而言，由於消費仍然疲弱，日本央行也別無選擇，只能對經濟保持謹慎。

消費疲軟是日本政府和日本央行擔憂的問題，市場普遍預期本周五央行將宣布維持利率不變，但10月前仍有較大機會進一步加息。日圓匯價續弱，周一曾跌至157.2兌每美元，相當於每百日圓兌4.97港元。

不過，日本經濟並非全無亮點，隨着經濟從今年初能登半島地震等暫時因素的影響中復甦，市場普遍預期本季經濟表現將會反彈，而具體的GDP數據會在8月初公布。