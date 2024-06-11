英偉達一拆十生效 股價反覆
作為人工智能（AI）股王的英偉達（Nvidia）股份一拆十於周一正式生效，其股價早段曾跌3.2%，報117.01美元，其後有所回穩。雖然拆股只是單純的「數字遊戲」，對股東權益沒有影響，但市場亦憧憬其有機會獲納入以股價加權方式（即每股股價愈高、權重就愈大）編製的道指。
一般而言，道指只會納入每股股價較低的公司（通常約100至200美元），以免短時間內對指數權重造成過多的影響。而目前道指成分股中，股價長期低迷的晶片股英特爾（Intel）一直有被剔走的風險，納入同樣為晶片股的英偉達就顯得更順利成章。
首季GPU市佔增至88%
市場研究機構Jon Peddie Research指，今年首季全球獨立顯示卡（GPU）出貨量為870萬台，按年增長39.2%，其中英偉達的市場份額由去年末季的約80%再提升至約88%，其對手超微半導體（AMD）則由約19%縮至約12%，夢想重拾昔日輝煌的半導體老店英特爾則不足1%。
英特爾2022年第三季已推出「Arc A770」和「A750」應市，可惜尚未取得顯著進展。展望本季，該機構預計，遊戲領域的獨立GPU市場將持平或下跌，但AI訓練器的GPU出貨量將再次增加。
內地著名基金經理、東方港灣董事長但斌稱，人類或進入了第四個時代——人工智能（AI）時代，AI將帶來巨大變革，應全力以赴投資，人類現在類似蒸汽機發明的一刻。他首次透露，現時英偉達持倉接近一半，「一股沒動，有錢繼續買入」，預言其市值很大機會超越微軟，成為全球第一。
他又謂，電子硬件、互聯網和流動互聯網都有10年以上機會，假如去年是AI元年，AI時代大概會持續到2034至2044年之間，並指過去投資騰訊控股(00700)賺大錢的人，現在不約而同去買英偉達和比特幣。
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