道指早段挫133點 歐股全線受壓

美國股市周一早段偏軟，道指曾跌133點，報38,665點；標指跌15點，報5,346點；納指跌75點，報17,057點。本周焦點除了關注聯儲局議息外，多家大型科技亦動作頻頻，引起市場關注。

微軟推新全數碼版Xbox 蘋果公司（Apple Inc.）年度開發者大會（WWDC）開幕前夕，微軟在一場新活動上公布了全數碼版的Xbox Series X遊戲主機，新版本不含光碟機，只能透過網絡購買及下載遊戲。微軟亦展示了數十款即將推出的新遊戲，包括由動視開發的《決勝時刻︰黑色行動 6》，預計在今年10月推出。微軟股價早段曾升0.94%。

歐洲方面，法國總統馬克龍在歐洲議會選舉失利後解散國會提前重選，10年期法國國債孳息率抽升逾0.1厘，巴黎CAC指數曾跌2.36%，低見7,812點。市場似乎亦對歐洲議會右翼勢力抬頭感到擔憂，德國、意大利、西班牙的股市亦全線下跌，歐元兌美元跌至一個月低位，殘見1.0732，相當於兌港元跌至8.3868。

歐央行暗示下月不減息 歐洲政局大變之際，歐洲央行的貨幣政策看似路徑亦可能作出調整。歐洲央行理事會成員、斯洛伐克央行行長Peter Kazimir暗示，7月可能會暫時按兵不動，直言「我們可以享受夏日，而不必急於做出決定」：又指9月的議息會議更為關鍵，言下之意似乎是會推遲至9月才決定是否進一步減息。其同僚、德國央行行長Joachum Nagel亦稱，歐央行短期內不急於減息，要看通脹回落到2%的速度。