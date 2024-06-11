首都月租1.6萬 一次過畀全年

暑假將至，租市交投轉旺，各區現搶租個案。將軍澳日出康城首都兩房戶，獲教師租客以每月1.6萬元承租，並一筆過繳付全年租金約19.2萬元。

愛炫美每月2.3萬 高12% 美聯劉世華表示，上述單位為6座右翼極高層C室，實用面積約517方呎，原先叫租1.68萬元，近日獲得多組租客洽詢，包括專業人士及內地學生，業主見新租客收入穩定，加上可繳付一年租金，減租800元租出單位，呎租約30.9元。

市場租盤被極速吸納。該行梁仲維稱，荃灣租盤開始短缺，海之戀‧愛炫美3C座高層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，舊租客剛遷出，即零議價下每月2.3萬元再租出，呎租約43.9元，較對上一份租約高約12%。

香港置業翁嘉慧指，西南九龍君滙港6座中層G室兩房戶，實用面積約473方呎，放租約一星期後，外區客零議價下以2.1萬元租入，呎租約44.4元。

祥益盤嘉茵表示，屯門啟豐園3座低層E室，實用面積約326方呎，外區客為鄰近家人居住，方便照應，獲減租500元，即睇即以每月1.1萬元承租上址，呎租約33.7元。