吉喆超額認購近3倍
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，落實於周三首輪發售78伙，並且已經在昨天晚上截票。據了解，項目最終截收306個認購登記，即錄得超額認購約2.9倍。
另外，恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，今日首輪以價單形式發售63伙。項目於10日內共接獲約450張入票，暫錄超額認購約6.1倍，安排於今日中午12時截票，下午6時正式展開銷售流程。是日將發售的單位折實售價由481.23萬至852.66萬元，呎價18,368元起。
雨後籌備第二輪加價
個別餘貨盤銷情理想，發展商預告或會提價。星星地產旗下元朗雨後，6月暫沽7伙，總成交金額逾4,293萬元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，全盤由開售起累計已售出268伙，佔全盤335伙的八成。隨着項目已售出大部分單位，或於短時間內籌備本年第二輪加價。
新地沙田瓏珀山第2期，昨日以招標形式沽出King Tower 1的11樓C室，實用面積1,387方呎，四房間隔，連同一個車位成交價2,455.31萬元，呎價約17,702元。
而九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，昨日沽出一伙高層開放式戶，為1座35樓B6室，實用面積215方呎，成交價425.8萬元，呎價約19,805元。發展商指，項目由年初至今共售出265伙，套現逾13億元。
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