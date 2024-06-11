吉喆超額認購近3倍

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，落實於周三首輪發售78伙，並且已經在昨天晚上截票。據了解，項目最終截收306個認購登記，即錄得超額認購約2.9倍。

雨後籌備第二輪加價 個別餘貨盤銷情理想，發展商預告或會提價。星星地產旗下元朗雨後，6月暫沽7伙，總成交金額逾4,293萬元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，全盤由開售起累計已售出268伙，佔全盤335伙的八成。隨着項目已售出大部分單位，或於短時間內籌備本年第二輪加價。

新地沙田瓏珀山第2期，昨日以招標形式沽出King Tower 1的11樓C室，實用面積1,387方呎，四房間隔，連同一個車位成交價2,455.31萬元，呎價約17,702元。