銅鑼灣住宅298萬推 每呎8字頭

部分將推出拍賣住宅物業

樓市氣氛轉弱，有銅鑼灣住宅大幅劈價逾兩成，僅以298萬元推拍，呎價「8字頭」，較銀行估價低近24%。

忠誠拍賣將於本周三推出約41項物業，其中，銅鑼灣禮雲大樓高層23室，屬業主盤，實用面積約365方呎，減價82萬元或約21.6%翻拍，呎價約8,164元，單位現時連租約，月租約1.2萬元，租期至2025年中。該行指，單位銀行估價約390萬元，開價低約92萬元。

同場推拍北角富利來大廈C座低層2室連平台特色銀主盤，實用面積約225方呎，平台面積約493方呎，開拍價300萬元，呎價約13,333元。單位銀行估值約447萬元，開價低約147萬元或約32.9%。

天馬苑累減40萬翻拍 大型屋苑續現銀主貨，場內推拍天水圍嘉湖山莊景湖居4座中高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，推拍價348萬元，呎價約6,374元。物業銀行估價約467萬元，開價低約119萬元或約25.5%。

黃開基拍賣行同日推出約28項物業，包括黃大仙居屋天馬苑A座低層2室銀主盤，實用面積約415方呎，已補價自由市場開價298萬元，呎價約7,181元，單位於上月初推出，至今已累減40萬元。單位銀行估價約361萬元，開價低約63萬元或約17.5%。

天盛苑嗌低估價41% 另外，環亞物業拍賣下周推出多項居屋單位，其中，天水圍居屋天盛苑R座中層2室，實用面積約650方呎，自由市場及未補價第二市場開價分別320萬元與255萬元，呎價約4,923元及約3,923元。該單位自由市場銀行估價約544萬元，開價大幅低約224萬元或約41.2%。至於該屋苑一個相同面積中層單位，近期以480萬元未補價售出。

部分單位開價一減再減，同場推出的赤柱居屋龍欣苑B座低層15室銀主單位，實用面積約530方呎，自由市場開價398萬元，呎價約7,509元，單位早於今年初推拍，至今已累劈82萬元，減幅共約17%。物業銀行估價約530萬元，推拍價低約132萬元或約24.9%。