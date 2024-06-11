太古城三房6年貶三成

二手樓價持續回落，業主接受現實，低於購入價蝕讓出貨，即使鰂魚涌太古城本月約10日已錄至少4宗，最新錄得三房戶以1,018萬元沽出，逾6年帳面跌價約29%。

市場消息透露，上址為齊宮閣高層單位，實用面積約702方呎，呎價約14,501元，原業主2018年初購入，帳面貶值逾410萬元。屋苑6月暫錄約10宗買賣，佔至少40%屬損手，比例為近年罕見。

University Hill傳見紅 半新盤做價繼續尋底。消息另指，大埔白石角University Hill第2A期漾景閣的3座低層戶，實用面積約435方呎，市場傳出以655萬元售出，料為項目首宗二手買賣，呎價約15,057元，較去年4月購入價帳面低約6%，但當中未扣除有機會獲得回贈及優惠。

中原賴思沛稱，同區海日灣II第5座中層C室開放式戶，實用面積約243方呎，議價後以366萬元沽出，呎價約15,062元。約5年帳面蝕約35萬元。

置安居蘇永耀指，屯門䨇寓北翼中層E室，以約390萬元售出，呎價約10,744元，約8年帳蝕63萬元。消息稱，同區邁亞美海灣1座中低層戶，成交價約343.8萬元，呎價僅約8,638元，貼近區內居屋。

將軍澳3日17宗買賣 樓價倒流，個別地區錄承接。美聯劉卓豪指，將軍澳3日錄至少17宗二手買賣。據了解，當中不乏貶值個案，消息稱，新都城3期4座低層戶僅以505萬元售出，呎價約12,438元，約7年帳面跌價約12%。

期內區內日出康城連錄多宗蝕讓。消息透露，MALIBU的2B座高層單位，2018年以逾1,425萬元購入，剛以約1,285萬元易手，約6年帳蝕約140萬元。MARINI第3A座中層戶，成交價約638萬元，呎價約13,662元，約5年帳面貶值約12.6%。

中原表示，過去3日端午節長假期間，10大屋苑錄約11宗買賣，當中3個屋苑零成交。若單計周末兩日則錄約10宗，按周增約42.9%。