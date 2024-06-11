逾半大屋苑估價跌 新港城海怡逾5年低

淘大第一城減3% 美孚863呎僅870萬 樓市經過短暫反彈後迅速回軟，跌勢更旋即形成。20個大型二手屋苑單位估價，過去一個月就有11個報跌，較對上一個月只有兩個明顯以倍數大幅增長，其中，馬鞍山新港城及鴨脷洲海怡半島跌幅最大，按月下挫約4%及約3.9%，跌穿撤辣前水平之餘，更齊創逾5年有統計以來新低。

滙豐銀行網上資料顯示，本報統計的大型屋苑估價走勢明顯轉弱，有約五成半錄得跌幅，數量相比對上一個月大增約4.5倍，當中更有4個估價跌至2019年4月有紀錄低位。其中，以新港城表現最遜色，項目J座高層單位，實用面積約338方呎，估價由上月初約570萬元，減少約23萬元，本月初錄約547萬元。

世紀21奇豐莊瑞生指出，該盤本月暫錄約兩宗成交，並有跌價迹象，屋苑D座低層2室，實用面積約321方呎，兩房間隔，以約449.3萬元售出，呎價約13,997元，較對上一個月同類型成交，跌價逾30萬元。放盤業主叫價取態也軟化，不少願意提供約5%減幅。

南豐得寶新都城等回落 至於海怡半島是上月估價跌勢最急的市區樓盤，項目2座一個實用面積約526方呎的高層單位，估價最新報約736萬元，於一個月下挫約30萬元。

事實上，該盤於5月出現價量俱跌情況，全月錄約11宗買賣，平均實用呎價約13,688元，分別按月下挫約21.4%及約3.6%。而本月更隨即出現大幅虧損個案，屋苑6座低層A室套三房戶，上周僅以約848萬元售出，單位約3年貶值約412萬元，跌價約32.7%。

此外，牛頭角淘大花園及沙田第一城，期內估價下挫幅度亦達約3%或以上。其中，淘大花園C座高層單位，實用面積約375方呎，本月初估價約509萬元，相比上月初約529萬元，下跌約3.8%，同屬有紀錄低位。

荔枝角美孚新邨為另一個估價破底屋苑，該盤3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，相關價格按月下跌約2.2%，跌至約870萬元有紀錄新低。其餘6個估價回落的二手盤，包括鰂魚涌太古城、南豐新邨、牛頭角得寶花園、將軍澳新都城、蔚藍灣畔及東涌映灣園，跌幅介乎約0.5至1.7%不等。

代理預期今月樓價續挫 餘下9個估價未有下跌的屋苑當中，有5個與對上一個月持平，包括茶果嶺麗港城、天水圍嘉湖山莊、長沙灣宇晴軒、碧海藍天，以及奧運站維港灣。另有4個樓盤估價逆市上升，以沙田中心單位表現最好，較對上一個月有約2%增長，其次是鰂魚涌康怡花園及東涌海堤灣畔，升幅同樣約1.1%。紅磡黃埔花園亦漲約1%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，近期發展商低價推盤搶客，加上減息前景不明朗，上月二手放盤業主已陸續願意調減叫價，銀行估價取態亦隨之回軟。展望後市，相信本月樓價跌勢仍會延續，下半年市況能否回穩，仍要視乎經濟表現及息口走向。

20個主要屋苑估價變動