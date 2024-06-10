匯通天下：歐元有力再試高位

歐洲央行宣布於上周減息0.25厘，3個主要利率——再融資利率、邊際貸款利率及存款便利利率，分別減至4.25厘、4.5厘及3.75厘，符合市場預期。歐元兌美元在議息公布後曾高見1.09水平，表現與早前分享的預期一致，鷹派加息結果或利好歐元表現。

該行在會後發表的前瞻性指引，與4月11日的貨幣政策會議相近，表示將繼續按數據和逐次會議，來確定適當的利率水平和持續時間，並且不會預先承諾利率路徑。同時，該行分別調高今、明兩年的通脹預測。

現時可以認為歐元區第二季經濟增長可能加速，經濟活動仍然堅挺，並符合歐洲央行預測，經濟增長反彈或令歐洲央行的鷹派陣營對於減息更加謹慎，預計歐洲央行需在9月才將再次減息0.25厘至3.5厘。同時由於目前聯儲局政策的鴿派風險較歐洲央行更高，或令歐元兌美元保持在1.05至1.105區間上落，同時仍有力上試1月下旬及3月高位的1.098至1.1水平，然後再挑戰去年12月高位1.112水平。

澳元紐元料續跑贏 至於美國方面，利率期貨市場預測2024年減息次數由1.35次擴大至6月6日的1.95次，主要因為美國ISM製造業指數、職位空缺、ADP新增職位皆差過預期，雖然ISM服務業指數比預期高，但就業分項仍在50以下的收縮區域。投資者擔憂美國就業市場弱勢，10年美國國債收益率由6月3日至6月6日每日皆在近全日低位收市。

債息向下亦利淡美元，預期美國勞動力數據開始顯示轉弱趨勢，配合美國消費及樓市數據較大機會繼續下行，或續增加市場的減息預測，期間商品貨幣如澳元紐元或可繼續跑贏。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪