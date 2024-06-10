板塊剖析：買美科技基金把握AI機遇

美股自4月份曾觸底回升，加上大型科技股的財報表現亮麗，再次受資金追捧，美國科技基金表現更是看高一線，其中人工智能（AI）及晶片股等相關應用需求強勁，讓美國科技股走勢有望維持上升格局。

據統計，截至6月初，年內美國股票基金表現最好的是科技股及增長股。近期美國非農就業及薪酬增長放緩，有望減少對通脹影響，加上消費與投資呈平穩擴張水平，而標普500成分股的企業財報，第一季近八成盈利表現優於預期，當中以AI的科技相關企業表現最為突出。

英偉達優勢難逆轉 展望後市，AI仍是美國科技股最依重的的推升動力，正如英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳所說，該公司將維持領先優勢，並提供客戶多樣化的選擇，相信有助於AI運算市場的增長；而隨着新產品的算力持續提升，也將促使大語言模型力求創新，預計該市場可持續蓬勃發展。

生成式AI推動科技創新的投資熱潮，透過顯示卡（GPU）的強勁平行運算效能，帶動每單位運算成本與能耗的大幅下降，加速不同領域的專家開發各自的生成式AI應用。據了解，英偉達的產品線已規劃到2027年，將提供客戶更多元化的選擇，預計公司的優勢將持續強化。

美國股市的基本面與盈利面仍相當健康，雖然股市升勢稍為減慢，但以目前利率在「不加不減」的情況下，反有利支持美股表現，投資者不宜看淡，尤其是AI產業發展仍備受市場關注，建議可定時定額布局美國科技基金，掌握AI的中長線機會。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊