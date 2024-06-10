商品分析：銅價升市受惠兩因素

過去兩年，銅價走出了自己的獨特軌迹，與鋁等基本金屬、鋰和鈷等電池金屬，以及鋼鐵等黑色金屬的走勢脫鈎。

自2022年第一季度底以來，銅價上漲約2%，而同期鋼鐵價格下跌26%，鋁價下跌29%，用於電動汽車電池的鈷和鋰價格分別暴跌64%和77%。

銅價不僅逆勢上漲，背離了其他工業和能源轉型相關金屬的普遍下跌趨勢，還逆轉了與原油的同步下行走勢，而在過去幾十年中，銅與原油價格通常表現出顯著的協動性。自2022年以來，油價先是下跌，然後在區間內窄幅波動。相比之下，銅價在2022年或大幅上漲，隨後有所回落，目前正重返歷史高位。

此外，銅價也與中國經濟走勢背離。歷史上，銅價通常追隨中國經濟增長趨勢，但有幾個月到一年不等的滯後期。中國的經濟增速在2021年達到峰值，隨後持續放緩。然而，銅價仍在上漲。

唯一與銅價保持正常價格相關性的市場是美國股市，幾十年來，銅價與美股一直存在強弱不一的正相關關係。

環球推動能源轉型 究竟是甚麼因素導致銅價相對於其他金屬商品、原油以及中國經濟增速表現強勁？答案似乎歸結於兩個因素：能源轉型和銅供應量。

銅價相對於原油、鋁和鋼鐵的背離始於2022年秋季，當時美國通過了《通脹削減法案》，其中包括批准投資600億美元用於電動汽車充電站，並為大規模投資電網和替代能源鋪平了道路，所有這些都需要大量使用銅。此後，歐洲啟動了雖然規模較小，但仍然重要的能源轉型投資計劃。銅價進一步受到電動汽車銷量增長的推動，尤其是在中國，2023年中國電動汽車佔全部汽車銷量的35至40%。

供應增速遠遜需求 此外，銅需求的增加與銅礦供應增長緩慢形成了衝突。在過去30年裏，銅礦供應僅增長133%，遠低於整體黑色金屬（增長165至240%）或鋁（增長265%以上）。自2014年以來，銅礦產量增長尤為緩慢。銅相對於鋰和鈷的優異表現也可以歸因於供應。理論上，這兩種電池金屬的價格應該受益於電動汽車電池需求的增加。然而，這種需求增加被供應的上升所抵銷。鋰礦產量激增28倍，鈷產量增長12倍以上。

總體而言，這解釋了鋰和鈷價格的異常熊市，以及為何期貨曲線雖然處於遠期上升，但兩者定價在未來12至18個月內都不會有太大的回升。

需求方面的關鍵問題是：銅價高企會否激勵銅供應進一步增長？同樣，鈷和鋰的價格低迷是否會刺激電池需求，或抑制鈷、鋰礦產量的迅猛增長？

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